فيديو - إنزو فرنانديز يفاجئ أطفالًا مرضى بهدايا وزيارة خاصة

ENORME GESTO DE ENZO FERNÁNDEZ ❤️🇦🇷



El argentino visitó el Hospital Garrahan y le llevó regalos a los chicos internados, además de sacarse fotos y firmar autógrafos durante su visita. pic.twitter.com/DP6PFKt68a — TyC Sports (@TyCSports) October 3, 2026

فاجأ النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، يوم الجمعة، الأطفال الذين يتلقّون العلاج في مستشفى غاراهان بالعاصمة بوينس آيرس، بزيارة إنسانية حمل خلالها الهدايا والألعاب، وحرص على قضاء الوقت معهم والتخفيف من معاناتهم.واستغلّ لاعب منتخب الأرجنتين فترة وجوده في بلاده خلال التوقّف الدولي، لزيارة قسم الأورام في المستشفى، حيث التقى الأطفال الذين يخضعون لعلاجات طبّيّة، وتحدّث معهم ومع عائلاتهم، في أجواء مؤثّرة.ولم يكتفِ فرنانديز بتوزيع الهدايا، إذ التقط الصور التذكاريّة مع الأطفال ووقّع لهم الأوتوغرافات، كما تبادل الأحاديث مع الطواقم الطبّيّة، واطّلع على جهودها في رعاية المرضى ومساندة عائلاتهم.وجاءت الزيارة قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني أمام بوركينا فاسو، إذ خصّص اللاعب جزءًا من وقته الحرّ للقاء الأطفال، بعيدًا عن التدريبات والتحضيرات للمباراة.وأشاد القائمون على المستشفى بالزيارة، معتبرين أنها شكّلت فرصة لمشاركة الأطفال لحظات من الفرح خلال رحلة علاجهم.وسلّطت المبادرة الضوء على الجانب الإنساني لفرنانديز، الذي اختار استثمار شهرته الرياضية في دعم الأطفال المرضى وعائلاتهم، ومنحهم تجربة مختلفة عن يوميات العلاج.