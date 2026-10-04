فيديو - لاعب إسباني يصطدم بسيّارات ويفرّ من المكان

😳 OJO a estas imágenes 👀 En redes señalan a Álex Sola, jugador del Almería, como el presunto conductor del coche que choca contra otro y sigue su camino como si nada hubiera pasado 🚗 https://t.co/mRQr7WOMqB — BeSoccer (@besoccer_ES) October 4, 2026

تورّط أليكس ، ألميريا الإسباني، في حادث سير بمدينة ألميريا، بعدما اصطدمت سيّارته بعدد من المركبات المتوقّفة على جانب الطريق، قبل أن يغادر المكان ركضًا، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو وتناقلته وسائل إعلام إسبانية.ووقع الحادث قرابة الساعة 7:20 صباحًا في شارع مونتسيرات، عندما فقد اللاعب السيطرة على سيارته من طراز "بي إم دبليو"، واصطدم بمركبات أخرى، ما تسبّب بأضرار مادّيّة كبيرة، من دون تسجيل إصابات بشرية.وأظهرت مشاهد صوّرها أحد سكان المنطقة السيارة المتضررة، فيما بدا شخص قيل إنه سولا يغادر المكان مسرعًا، بعدما عاد إلى المركبة لأخذ بعض أغراضه.وكشفت إذاعة " " أنّ اللاعب خضع لفحص ، الذي أظهر نسبة بلغت 0.76 ملليغرام لكل لتر من هواء الزفير، أي نحو ثلاثة أضعاف الحدّ القانوني المسموح به في .وأوقفت الشرطة المحليّّة اللاعب قبل إطلاق سراحه، على أن يمثل أمام للنظر في الواقعة.وجاء الحادث بعد ساعات من فوز ألميريا على بورغوس (2-1) في الدرجة الثانية الإسباني، وهي مباراة بقي خلالها سولا على مقاعد البدلاء من دون المشاركة.وأكّد النادي أن اللاعب بحالة جيدة، فيما لم يُعلن بعد عن إجراءات تأديبية بحقه.