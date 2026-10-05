فيديو - كرة ميدفيديف تصيب مشجعًا وتقصيه من بكين

@Archaicmind3000 Medvedev is in trouble. Hit a fan directly in the face. Default https://t.co/anKe8WyEJM — SwingMate (@Golf_To_Live) October 5, 2026

أُقصي الروسي دانييل ميدفيديف من نصف نهائي بطولة المفتوحة للتنس، بعدما أصابت كرة ضربها باتّجاه المدرّجات أحد المشجّعين في وجهه، خلال مواجهته الصربي ديوكوفيتش.وجاءت الواقعة عندما كان ميدفيديف متأخرًا (7-5) و(5-3)، وبعد خسارته إحدى النقاط، ضرب كرة مرتدّة من خلف الملعب باتّجاه المدرجات، لتصيب مشجّعًا كان يجلس في الصف الأوّل قرب عينه اليسرى.وتلقّى المشجّع المساعدة من أفراد الطاقم قبل مغادرة المدرّجات، فيما قرّر الحكم استبعاد ميدفيديف مباشرةً وإنهاء المباراة، ليتأهّل ديوكوفيتش إلى النهائي.وأكّد ميدفيديف بعد اللقاء أنّ ما حصل كان "حادثًا بنسبة 100%"، معربًا عن أسفه لما حدث، فيما أبدى ديوكوفيتش تعاطفه معه، مستذكرًا استبعاده بطريقة مشابهة من بطولة الولايات المتّحدة المفتوحة عام 2020.وبسبب الاستبعاد، خسر ميدفيديف نقاط التصنيف والجائزة الماليّة التي كان سيحصل عليها مقابل بلوغه نصف النهائي.وسيواجه ديوكوفيتش أليكس دي مينور في المباراة النهائية، بعدما انسحب البولندي هوبرت هوركاتش من نصف النهائي الآخر بسبب الإصابة.