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رسالة أخيرة من ميسي للأرجنتين

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رسالة أخيرة من ميسي للأرجنتين
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رياضة

2026-10-07 | 18:58
رسالة أخيرة من ميسي للأرجنتين

وجّه ليونيل ميسي رسالة مؤثّرة إلى جماهير المنتخب الأرجنتيني، بعد خوض مباراته الدولية الأخيرة بقميص "التانغو"

وجّه ليونيل ميسي رسالة مؤثّرة إلى جماهير المنتخب الأرجنتيني، بعد خوض مباراته الدولية الأخيرة بقميص "التانغو" أمام بنين، التي انتهت بفوز الأرجنتين (3-0) على ملعب "مونومنتال" في بوينس آيرس.
وقال ميسي، عبر حسابه في "إنستغرام"، إنّه بدأ بالفعل يفتقد ارتداء قميص المنتخب، مؤكّدًا أنّه مقتنع بأنّ قرار الاعتزال جاء في التوقيت المناسب، بعد رحلة وصفها بالمذهلة، حملت الكثير من الأفراح وبعض لحظات الحزن.
وأضاف النجم الأرجنتيني أنّ لديه "الكثير ليقوله"، وأنّ من الصعب اختصار كلّ ما يشعر به في كلمات قليلة، موجّهًا الشكر إلى عائلته وأصدقائه وزملائه ومدرّبيه وكلّ من رافقه خلال مسيرته الدوليّة.
وخصّ ميسي الأسطورة الراحل دييغو مارادونا برسالة خاصّة، معتبرًا أنّه ساعد المنتخب خلال حياته وبعد رحيله، كما شكر الأندية التي لعب لها على احترام ارتباطه الدائم بمنتخب بلاده.
وكان ميسي قد أنهى مسيرته الدولية بهدف وتمريرتين حاسمتين أمام أكثر من 85 ألف متفرّج، ليغادر المنتخب بعد 208 مباريات و126 هدفًا، متوجًا بكأس العالم ولقبَي كوبا أميركا.
 

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رسالة أخيرة من ميسي للأرجنتين

رياضة

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ليونيل ميسي

دييغو مارادونا

الأرجنتين

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