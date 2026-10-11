فيديو - لكمة الحارس تشعل مباراة في البرازيل

👊🇧🇷 La TERRIBLE PIÑA que metió el arquero de Atlético Mineiro en el partido contra Santos. 🤬 Era PENAL y EXPULSIÓN. No se pueden permitir semejantes agresiones en el fútbol. https://t.co/mKIiIsBtT0 — 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) October 11, 2026

خطفت لقطة قوية لحارس أتلتيكو مينيرو غابرييل ديلفيم الاهتمام خلال مواجهة ، التي انتهت بفوز فريقه (2-1) ضمن الجولة الـ30 من .وأظهرت اللقطة خروج ديلفيم للتعامل مع كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن تصطدم قبضته بقوة بأحد لاعبي سانتوس خلال الصراع عليها، ليسقط الأخير أرضًا، في أثار اعتراضات لاعبي الفريق الضيف وجدلاً حول طبيعة التدخل.وجاءت الواقعة في مباراة اتسمت بالتوتر والاحتكاكات، قبل أن تحمل دقائقها تحولاً مثيراً في النتيجة.وتقدّم سانتوس عبر غابرييل باربوسا في الدقيقة 87، وبدا قريبًا من حسم النقاط الثلاث، إلّا أنّ أتلتيكو مينيرو قلب النتيجة خلال الوقت بدل الضائع.وسجّل هدف التعادل في الدقيقة 90، قبل أن يخطف بورباس هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما تابع بمقصّية رائعة داخل الشباك.وبهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 47 نقطة، فيما تجمد رصيد سانتوس عند 42 نقطة، في مباراة حسمتها الدقائق الأخيرة ورافقتها واحدة من أبرز اللقطات المثيرة للجدل في الجولة.