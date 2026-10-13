سطو مسلّح على منزل حارس فياريال!

تعرّض الحارس المجري بيتر غولاتشي، لاعب فياريال الإسباني، لعملية سطو مسلّح داخل منزله فجر أمس الثلاثاء، بينما كانت زوجته وطفلاه موجودين معه، ما حرمه من المشاركة في مباراة فريقه أمام نابولي في ، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري.وأفاد فياريال بأنّ الحادث وقع في الساعات الأولى من الصباح، مؤكّدًا أنّ الحارس وأفراد أسرته لم يتعرّضوا لأيّ إصابات جسديّة، لكن الصدمة النفسيّة التي خلّفتها الواقعة حالت دون وجوده مع الفريق في المواجهة الأوروبّيّة.وأُبلغت الجهات المختصّة بالحادث، وبدأت الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابساته، من دون هويّة المعتدين أو تفاصيل ما سُرق.وفي غياب غولاتشي، تولّى الحارس البرازيلي لويز جونيور حراسة مرمى فياريال، الذي تغلّب على نابولي بنتيجة 3-1 على ملعب "لا سيراميكا".وانضم الحارس المجري البالغ 36 عامًا إلى النادي الإسباني الصيف الماضي، بعد مسيرة طويلة مع لايبزيغ الألماني.ولم تكن هذه أول حادثة تستهدف لاعب في فياريال؛ إذ سبق أن تعرّض منزل لاعب الفريق السابق إتيان كابو لمحاولة سرقة عام 2024، بينما كان برفقة أسرته أيضًا.