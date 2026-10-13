والدة مبابي أمام قضاة التحقيق!

استمع ثلاثة قضاة تحقيق فرنسيين إلى فايزة العماري، والدة نجم ، في قضيّة محمد سنهاجي، المسؤول السابق عن أمن المنتخب الفرنسي، قبل وضعها في موقع قانوني يُعرف بـ"الشاهدة المشمولة بحقوق الدفاع"، وفق ما كشفته صحيفة "ليكيب" الأربعاء.وأوضحت الصحيفة أن جلسة الاستماع جرت يوم الجمعة الماضي، ضمن تحقيق قضائي يتناول شبهات فساد واستغلال نفوذ ومعاملات مالية مرتبطة بسنهاجي، الذي أقام علاقات شخصية وثيقة مع لاعبين دوليين فرنسيين على مدى سنوات طويلة.ولا يعني الوضع القانوني الجديد اتهّام رسمي إلى العماري، لكنّه يمنحها حقوقًا منها الاستعانة بمحامٍ والاطّلاع على ملف التحقيق، ويختلف عن صفة الشاهد العادي في القانون الفرنسي.وتتركز إحدى زوايا التحقيق على مبالغ يُشتبه بأنّ سنهاجي حصل عليها من لاعبين وأفراد في محيطهم، وكانت تقارير فرنسية قد تحدثت عن قرض بقيمة 120 ألف قدّمه مبابي عبر والدته للمسؤول السابق، إلى جانب خدمات ومنافع يجري التدقيق في طبيعتها.وسبق أن خضع العماري ومقر الفرنسي للتفتيش على خلفية القضية.أمّا سنهاجي، فقد وُجّهت إليه اتهامات أولية في أيلول الماضي، تتصل خصوصًا بالفساد واستغلال النفوذ والاحتيال، ووُضع تحت الرقابة القضائية، مع استمرار تمتّعه بقرينة البراءة.