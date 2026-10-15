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الرياضي يحقّق فوزه الأوّل على حساب الوصل

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الرياضي يحقّق فوزه الأوّل على حساب الوصل
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رياضة

2026-10-15 | 18:12
الرياضي يحقّق فوزه الأوّل على حساب الوصل

حقّق النادي الرياضي بيروت اللبناني فوزه الأول في بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة، بتغلّبه على الوصل الإماراتي

حقّق النادي الرياضي بيروت اللبناني فوزه الأول في بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة، بتغلّبه على الوصل الإماراتي بفارق 30 نقطة، بنتيجة (103-73)، في ثالث مباريات اليوم الأول من البطولة، المقامة برعاية مجلس دبي الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس، بمشاركة 8 أندية عربية وآسيوية.
وجاءت نتائج الأرباع بواقع (26-14 و55-36 و82-56)، في مباراة فرض خلالها الفريق اللبناني أفضليّته، مستفيداً من سرعة لاعبيه وفاعليتهم الهجومية.
بدأ الوصل المباراة بصورة جيّدة، وتقدّم (10-6)، قبل أن يستعيد الرياضي زمام المبادرة بفضل تحرّكات علي منصور ودونوفان ويليامس، ليتقدّم الفريق اللبناني (16-10). ورغم طلب مدرب الوصل أتيلا يابيسيير وقتاً مستقطعاً، واصل الرياضي تفوقه، منهياً الربع الأول بنتيجة (26-14).
وفي الربع الثاني، تحسّن أداء الوصل دفاعيّاً، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 نقاط عند (36-28)، مستغلّاً وجود ويليامس على مقاعد البدلاء، لكنّ تدخّل مدرب الرياضي أحمد فران وعودة علي منصور إلى الملعب أعادا الأفضليّة للفريق اللبناني، الذي أنهى الشوط الأوّل متقدّماً 55-36.
وواصل الرياضي سيطرته في الربع الثالث، ورفع الفارق إلى 30 نقطة عند (72-42)، قبل أن ينهي الفترة بنتيجة (82-56). وفي الربع الأخير، استثمر أحمد فران تفوق فريقه لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، مع استمرار الأفضلية في المتابعات، التي حسمها الرياضي (42-28)، ليخرج فائزاً بنتيجة (103-73).
وتصدر دونوفان ويليامس قائمة مسجلي الرياضي برصيد 21 نقطة و5 متابعات، وأضاف إسماعيل أحمد وبيرين بيوفورد 13 نقطة لكل منهما، وكريم زينون 11 نقطة.
وحصل علي منصور على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل 8 نقاط وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتسلم الجائزة من مدير البطولة محمد فكري.
وفي صفوف الوصل، كان أنطوان سكوت الأبرز بتسجيله 26 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسمة، وأضاف جاميل هاغنز وسيف الرشيدي 16 نقطة لكلّ منهما.
وأدار المباراة طاقم تحكيم ضم اليمني طه الحاشدي والمصري محمد ريان واللبناني عمر الأسمر.
 

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