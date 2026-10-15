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رشّاشات المياه تفاجئ لاعبي ليفركوزن!

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رشّاشات المياه تفاجئ لاعبي ليفركوزن!
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رياضة

2026-10-15 | 18:15
رشّاشات المياه تفاجئ لاعبي ليفركوزن!

بدأت العمل أثناء هجمة للفريق الضيف

تسبّبت رشّاشات ريّ العشب في إيقاف مباراة ليخ بوزنان البولندي وضيفه باير ليفركوزن الألماني بصورة مفاجئة، بعدما بدأت العمل أثناء هجمة للفريق الضيف، الخميس، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.
ووقعت الحادثة بعد مرور نحو 20 دقيقة من انطلاق المواجهة على ملعب بوزنان، عندما اندفعت المياه من أرضية الميدان بينما كان لاعبو ليفركوزن يتقدّمون بالكرة نحو منطقة جزاء الفريق البولندي.
واضطر الحكم الصربي ميلوش ميلانوفيتش إلى إيقاف اللعب مؤقتًا، إلى حين تعطيل الرشّاشات والسماح للاعبين باستكمال المباراة، من دون أن تتسبّب الواقعة بأي إصابات.
وبعد استئناف اللعب، افتتح التشيكي باتريك شيك التسجيل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء احتُسبت إثر لمسة يد، قبل أن يضيف الأميركي مالك تيلمان الهدف الثاني في الدقيقة 32.
وعاد شيك ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 41، لينهي ليفركوزن الشوط الأول متقدّمًا بثلاثية نظيفة.
وفي الدقيقة 89، أكمل إبراهيم مازا الرباعية، مانحًا الفريق الألماني فوزًا خارج أرضه (4-0)، ليواصل بدايته الناجحة في المسابقة الأوروبية.
وجاء تشغيل الرشّاشات في أثناء اللعب ليضيف مشهدًا غير معتاد إلى المباراة، التي استُكملت بعد معالجة الخلل من دون اضطرابات أخرى.

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