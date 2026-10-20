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الأنطوني يتعملق أمام الأهلي ويتأهل لنهائي دولية شباب الأهلي بكرة السلة

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الأنطوني يتعملق أمام الأهلي ويتأهل لنهائي دولية شباب الأهلي بكرة السلة
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رياضة

2026-10-20 | 14:32
الأنطوني يتعملق أمام الأهلي ويتأهل لنهائي دولية شباب الأهلي بكرة السلة

نجح فريق الأنطوني بعبدا بقلب تأخره أمام الأهلي المصري الى فوز

نجح فريق الأنطوني بعبدا بقلب تأخره أمام الأهلي المصري الى الفوز (85-74) بنهاية المباراة في نصف نهائي بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة، التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الاماراتي لكرة السلة ومن تنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس والتي يستضيفها نادي شباب الأهلي دبي على قاعة سعيد بن مكتوم في الممزر.
وفي المجريات، بداية قوية للنادي الأهلي الذي تقدم 17-9، في ظل دفاع رجل لرجل من المدرب لينوس غافرييل، قبل أن يقود الثنائي جيرمياه غامبريل وديكمبي ديكسون فريقهما الأنطوني الى تقليص الفارق مع استغلال السرعة في الهجمات المرتدة ودفاع جيد للاعبي المدرب رالف عقل، فوصل الفارق الى نقطتين 17-15، وتشتعل المباراة ليبقى الفارق عينه بنهاية الربع الأول 21-19 لصالح الفريق المصري.
الأهلي حاول مجدّداً السيطرة ووسع الفارق الى 6 نقاط 30-24 فيما ومع تحرك برندون هانتلي الى جانب زميليه المحترفين تقلّص الفارق مجدداً الى نقطتين 33-31 منتصف الربع الثاني، لكن الدفاع الأهلاوي عاد ليقول كلمته في ظل ظهور اللعب الفردي لدى لاعبي المدرب عقل، وبدا ذلك واضحاً من خلال عدم نجاحهم بتمرير سوى 4 كرات حاسمة فقط خلال 20 دقيقة مقابل 12 للفريق المصري، وهو ما جعل التسرّع وخسارة الكرات  "تيرن أوفر" يُصيب لاعبي الفريق اللبناني، فاستفاد منها الفريق المصري بتسجيل 13 نقطة بعد 6 "تيرن اوفر" على الأنطوني الذي استفاد بتسجيل 6 نقاط فقط بعد 7 "تيرن أوفر" على لاعبي الأهلي، وهو ما يدلّ على السرعة في العودة الدفاعية وتأمين التغطية المطلوبة، والتقد~م (45-37) منتصف المباراة، وهو ما كان على عقل معالجته للشوط الثاني.
مجدّداً عاد الأنطوني الى القتال الدفاعي، لإيقاف لاعبي الأهلي من خلال دفاع المنطقة فتقلّص الفارق فعلاً الى نقطة 47-46 منتصف الربع الثالث، ومن ثم التقدم للمرة الأولى في المباراة (49-47)، وهو ما رفع من معنويات الفريق اللبناني الذي قاتل دفاعياً على كل محاولة وتمكّن من رفع الفارق لصالحه الى 6 (60-54) بنهاية الجزء، الذي ازداد فيه عدد "التيرن اوفر" لدى لاعبي الأهلي.
التحوّل تواصل في الربع الأخير، مع كلمة السر التي اكتشفها لاعبو الأنطوني بدءاً من الربع الثالث، دفاع المنطقة والتركيز على محاولة ايقاف "الماجيكو" ايهاب امين محرك الفريق المصري، فيما انضم ايلي شمعون الى قائمة مسجلي فريقه بفعالية ليرفع الأنطوني الفارق الى 14 نقطة (76-62) منتصف هذا الجزء، وهو ما أراحه الى نهاية المباراة، حيث استمر القتال لتحقيق الوصول الى المباراة النهائية.
ديكمبي ديكسون كان أفضل مسجل في الأنطوني مع 23 نقطة و8 متابعات كما تم اختياره أفضل لاعب في المباراة وتسلّم جائزته من السيد خالد درويش مدير الصالات الرياضية في نادي شباب الأهلي دبي، كما حقق برندون هانتلي 19 نقطة مع 14 متابعة وأضاف جيرمياه غامبريل 18 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وايلي شمعون 11 نقطة وجوزيف ابو سمرا 9 نقاط.
ومن الأهلي سجّل إيهاب أمين 25 نقطة مع 9 متابعات وأضاف ابراهيم زهران 9 نقاط و5 متابعات وادم عفيفي 9 نقاط.
أدار المباراة الطاقم التحكيمي المؤّلف من الإماراتي حمزة عباس والسوريَّين وسام زين ومحي الدين خطاب.
 

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