ريال مدريد يطالب عمالقة إنجلترا بدفع ثمن فشل السوبر ليغ

عاد مشروع السوبر ، الذي انهار بعد أيّام من الإعلان عنه عام 2021، إلى الواجهة المالية، بعدما طالب ستّة أندية إنجليزية بتحمّل حصّتها من تكاليف تأسيس المسابقة التي لم تُبصر النور.وأكد النادي الإسباني لوكالة " " سعيه إلى تحصيل مساهمات من أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وهي الأندية التي انسحبت بعد موجة اعتراضات جماهيرية .وقد تصل النفقات التأسيسيّة إلى 80 مليون ، وهي مبالغ تحمّلها حتّى الآن وبرشلونة ويوفنتوس، ويستند موقف النادي الملكي إلى اتفاق مساهمين وقّعته الأندية المؤسِّسة، لكن مدى إلزامه المنسحبين بتسديد تلك النفقات لم يتّضح بعد.وكانت تسعة أندية من أصل 12 قد غادرت المشروع خلال ثلاثة أيام من إعلانه، ثمّ انسحب يوفنتوس لاحقًا وبرشلونة في شباط الماضي، ليبقى ريال مدريد آخر الأندية المؤسِّسة المتمسّكة به.ولم يوضح ريال مدريد ما إذا كان سيطالب أتلتيكو مدريد وميلان وإنتر بمساهمات مماثلة، فيما رفض توتنهام التعليق، ولم تردّ الأندية الإنجليزية الخمسة الأخرى فورًا على طلبات "رويترز" بالتعليق.ويأتي التحرك بعد اتفاق مبادئ أُعلن في شباط لتسوية النزاعات المرتبطة بالمشروع بين ريال مدريد والاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية.