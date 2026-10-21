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ميلان ينتفض ضدّ غلاء التذاكر.. ويهدّد

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ميلان ينتفض ضدّ غلاء التذاكر.. ويهدّد
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رياضة

2026-10-21 | 18:49
ميلان ينتفض ضدّ غلاء التذاكر.. ويهدّد

أعلن ميلان الإيطالي دعمه لمقاطعة جماهيره مباراة أودينيزي المقبلة في الدوري الإيطالي

أعلن ميلان الإيطالي دعمه لمقاطعة جماهيره مباراة أودينيزي المقبلة في الدوري الإيطالي، احتجاجًا على رفع سعر تذكرة المدرّج المخصّص للمشجّعين الضيوف إلى 65 يورو، ملوّحًا بالرد على الأندية التي تفرض أسعارًا مرتفعة على أنصاره.
وأكد النادي، في بيان رسمي الأربعاء، وقوفه إلى جانب جماهيره التي قررت عدم السفر إلى أوديني، معتبرًا أن ارتفاع أسعار التذاكر يزيد الأعباء المالية على المشجعين الذين يتحمّلون أصلًا تكاليف المواصلات والوقود والإقامة.
ولم يكتفِ ميلان بإعلان التضامن، إذ طالب بوضع سقف موحّد لأسعار تذاكر الجماهير الزائرة في الدوري الإيطالي، على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُحدّد قيمة قصوى لهذه التذاكر.
كما أعلن استعداده لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يدفع مشجّعو الأندية التي تفرض رسومًا مبالغًا فيها على جماهير ميلان أسعارًا أعلى عند زيارة ملعب سان سيرو، مع الالتزام بالقوانين المعمول بها.
وأوضح النادي أنّ أيّ عائدات إضافية من هذه الإجراءات ستذهب إلى مؤسّسة ميلان لدعم مبادرات خيريّة، بدلًا من تحويلها إلى أرباح تجارية.
وجاء التحرك بعد إعلان مجموعة "كورفا سود" الجماهيرية مقاطعة المباراة، في تصعيد جديد للخلاف بشأن أسعار التذاكر خارج الأرض، فيما دعا ميلان أندية الدرجة الأولى إلى اعتماد سياسة أكثر إنصافًا للجماهير.
 

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