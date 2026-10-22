فيديو - أوناي سيمون يهدي قميصه لبطلة العالم

ظهر سيمون وهو يقدّم قميصه إلى ألفاريز، على هامش مواجهة ليفانتي وأتلتيك بلباو

أهدى أوناي سيمون، حارس مرمى أتلتيك بلباو والمنتخب الإسباني، والمتوّج بكأس 2026 والحائز جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة، قميصه إلى الحارسة الشابة آنا ألفاريز، لاعبة ليفانتي وبطلة العالم للسيدات تحت 20 عامًا، في مبادرة جمعت بين بطلَين للعالم من جيلَين مختلفَين.

وظهر سيمون وهو يقدّم قميصه إلى ألفاريز، على هامش مواجهة ليفانتي وأتلتيك بلباو التي أُقيمت الأربعاء على ملعب "سيوداد دي فالنسي" ضمن .

وكان ليفانتي قد كرّم حارسته قبل انطلاق المباراة، تقديرًا لإنجازها مع المنتخب الإسباني الذي تُوّج بكأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا خلال أيلول - سبتمبر الماضي، بعد التغلّب على الشماليّة بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وجاء هذا اللقب ليكمل صيفًا مميّزًا لألفاريز، بعدما أحرزت أيضًا بطولة تحت 19 عامًا مع في تمّوز - يوليو، لتجمع لقبين دوليّين في غضون أشهر قليلة.

ورغم عدم مشاركتها في مباريات المونديال، كانت ألفاريز ضمن قائمة المنتخب المتوّج بالبطولة، وعادت بعدها إلى تدريبات ليفانتي لمواصلة مسيرتها مع الفريق، وكانت الحارسة قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في مواصلة التطور بقميص ليفانتي.