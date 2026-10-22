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فيديو - بيكيه يستفزّ مورينيو قبل الكلاسيكو

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فيديو - بيكيه يستفزّ مورينيو قبل الكلاسيكو
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رياضة

2026-10-22 | 17:45
فيديو - بيكيه يستفزّ مورينيو قبل الكلاسيكو

نشر بيكيه مقطعًا يُظهر طباعة صورته الشهيرة وهو يرفع أصابع يده الخمسة

اختار المدافع السابق لبرشلونة جيرارد بيكيه طريقة ساخرة لاستفزاز مدرّب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين الفريقين الأحد، مستعيدًا واحدة من أشهر صوره خلال مسيرته مع النادي الكتالوني.
ونشر بيكيه مقطعًا يُظهر طباعة صورته الشهيرة وهو يرفع أصابع يده الخمسة، مرفقًا إياها بعبارة "أسبوع مهمّ"، في إشارة إلى المواجهة المنتظرة بين الغريمين، ورسالة ساخرة موجّهة إلى مورينيو.
وتعود الصورة إلى 29 تشرين الثاني - نوفمبر 2010، عندما اكتسح برشلونة بقيادة بيب غوارديولا غريمه ريال مدريد بخمسة أهداف نظيفة على ملعب "كامب نو"، في أول كلاسيكو يخوضه مورينيو مدربًا للنادي الملكي.
وبعد المباراة، رفع بيكيه يده بأصابعها الخمسة احتفالًا بالنتيجة، في لقطة بقيت مرتبطة بتلك المواجهة التاريخية، وعاد إلى تكرارها عقب فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 5-1 عام 2018.
ويحمل استخدام الطابعة دلالة إضافية، بعدما استعان مورينيو بصور مطبوعة للاعتراض على قرارات تحكيمية عقب ديربي مدريد في أيلول - سبتمبر الماضي، قبل أن يرد أتلتيكو عليه بفيديو مشابه.
ويستعدّ برشلونة لاستضافة ريال مدريد الأحد، بينما أعاد بيكيه إلى الواجهة ذكرى انتصار حاضر في تاريخ مواجهات الناديين، في توقيت تزداد فيه سخونة التصريحات والمناكفات قبل اللقاء.

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جوزيه مورينيو

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