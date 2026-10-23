أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - قميص يفجّر عراكًا بين مقاتلين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - قميص يفجّر عراكًا بين مقاتلين
A-
A+

رياضة

2026-10-23 | 19:08
فيديو - قميص يفجّر عراكًا بين مقاتلين

اندفع المقاتل الأرمني أرمان تساروكيان نحو منافسه الأميركي ديلون دانيس بسبب قميص

تحوّل المؤتمر الصحفي الخاصّ بمنافسات "آر إيه إف 14" للمصارعة الحرّة في لاس فيغاس إلى عراك جماعي، بعدما اندفع المقاتل الأرمني أرمان تساروكيان نحو منافسه الأميركي ديلون دانيس بسبب قميص حمل صورة وعبارة مسيئة إلى حمزة شيماييف.
وبدأ التوتّر خلال تقديم المواجهة المقرّرة بين تساروكيان ودانيس، عندما طلب أحد الصحفيّين من الأخير عرض ما كُتب على قميصه. 
فوقف دانيس وكشف عن صورة لشيماييف من دون لحية، مصحوبة بعبارة مهينة، الأمر الذي أثار غضب تساروكيان الذي تربطه علاقة صداقة وزمالة بالمقاتل المستهدف.
ونهض تساروكيان بسرعة من مقعده وحاول الوصول إلى دانيس وتوجيه ضربة إليه، قبل أن يتدخّل الحرّاس والمسؤولون للفصل بينهما. 
وتدافع عشرات الأشخاص نحو المنصّة، بينهم أفراد من فريقَي المقاتلَين، وسط فوضى تسبّبت في تحرّك تجهيزات المؤتمر من أماكنها.
وكان شيماييف حاضرًا في القاعة، ودخل بدوره في المواجهة الكلاميّة خلال محاولة السيطرة على الموقف، فيما جرى إبعاد المتخاصمين قبل استكمال الإجراءات التنظيمية.
ووقع الحادث عشيّة النزال المقرّر بين تساروكيان ودانيس ضمن الحدث الرئيسي للبطولة، وسط دعوات إلى ضبط السلوك في المناسبات الرياضية التي تسبق المنافسات.
ولم يعد المقاتلان إلى المنصّة بعدها، فيما تابع المنظّمون بقية إجراءات المؤتمر.
 

مقالات ذات صلة

فيديو – قميص كالافيوري يُفجّر فرحة طفل تركي
2026-09-30

فيديو – قميص كالافيوري يُفجّر فرحة طفل تركي

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي
19:02

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي

فيديو - عراك بالأيدي بين سائقَي ناسكار بسبب حادث
2026-09-20

فيديو - عراك بالأيدي بين سائقَي ناسكار بسبب حادث

فيديو - قميص ميسي الموقّع يُسرق وسط فوضى باريس
2026-10-18

فيديو - قميص ميسي الموقّع يُسرق وسط فوضى باريس

فيديو - قميص يفجّر عراكًا بين مقاتلين

رياضة

رياضات متنوعة

أرمان تساروكيان

ديلون دانيس

حمزة شيماييف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حيدر يلتقي إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم على هامش الكونغرس الآسيوي الاستثنائي
بطولة للشطرنج خاضعة للتصنيف الدولي في غرب عاليه

اقرأ ايضا في رياضة

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت
19:04

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت

قدّم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز اعتذارًا علنيًّا لجماهير أتلتيكو مدريد، عن تصريحاته خلال كأس العالم

19:04

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت

قدّم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز اعتذارًا علنيًّا لجماهير أتلتيكو مدريد، عن تصريحاته خلال كأس العالم

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي
19:02

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي

تبادل لاعب ليستر فريدي ستيوارد ولاعب نورثامبتون أليكس ميتشل الكلمات، فتدخّل لاعبون وتصاعد التوتّر وسط التدافع

19:02

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي

تبادل لاعب ليستر فريدي ستيوارد ولاعب نورثامبتون أليكس ميتشل الكلمات، فتدخّل لاعبون وتصاعد التوتّر وسط التدافع

فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف
19:00

فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف

فوجئ خايمي بصافرات استهجان من المدرجات، فيما عاتبه عدد من زملائه على التفريط بالهجمة، بينهم خافيير كابريرا

19:00

فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف

فوجئ خايمي بصافرات استهجان من المدرجات، فيما عاتبه عدد من زملائه على التفريط بالهجمة، بينهم خافيير كابريرا

اخترنا لكم
ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت
19:04
فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي
19:02
فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف
19:00
فيديو - إندونيسيا تباغت فيجي بهدف من منتصف الملعب
18:58

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026