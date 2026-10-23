فيديو - قميص يفجّر عراكًا بين مقاتلين

A HUGE BRAWL JUST BROKE OUT BETWEEN DILLON DANIS AND ARMAN TSARUKYAN AT THE RAF 14 PRESS CONFERENCE HOLY SH*T 😳 (via @RAFWrestlingUSA) https://t.co/Hsnl0pYWVa — Championship Rounds (@ChampRDS) October 22, 2026

تحوّل المؤتمر الصحفي الخاصّ بمنافسات " إف 14" للمصارعة الحرّة في إلى عراك جماعي، بعدما اندفع المقاتل الأرمني أرمان تساروكيان نحو منافسه الأميركي دانيس بسبب قميص حمل صورة وعبارة مسيئة إلى شيماييف.وبدأ التوتّر خلال تقديم المواجهة المقرّرة بين تساروكيان ودانيس، عندما طلب أحد الصحفيّين من الأخير عرض ما كُتب على قميصه.فوقف دانيس وكشف عن صورة لشيماييف من دون لحية، مصحوبة بعبارة مهينة، الأمر الذي أثار غضب تساروكيان الذي تربطه علاقة صداقة وزمالة بالمقاتل المستهدف.ونهض تساروكيان بسرعة من مقعده وحاول الوصول إلى دانيس وتوجيه ضربة إليه، قبل أن يتدخّل الحرّاس والمسؤولون للفصل بينهما.وتدافع عشرات الأشخاص نحو المنصّة، بينهم أفراد من فريقَي المقاتلَين، وسط فوضى تسبّبت في تحرّك تجهيزات المؤتمر من أماكنها.وكان شيماييف حاضرًا في القاعة، ودخل بدوره في المواجهة الكلاميّة خلال محاولة السيطرة على الموقف، فيما جرى إبعاد المتخاصمين قبل استكمال الإجراءات التنظيمية.ووقع الحادث عشيّة النزال المقرّر بين تساروكيان ودانيس ضمن للبطولة، وسط دعوات إلى ضبط السلوك في المناسبات الرياضية التي تسبق المنافسات.ولم يعد المقاتلان إلى المنصّة بعدها، فيما تابع المنظّمون بقية إجراءات المؤتمر.