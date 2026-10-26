فيديو - شبيه لامين يامال يخدع المئات في لندن

تسبّب شابّ يشبه نجم برشلونة الإسباني لامين يامال
بحالة من الارتباك في شوارع لندن
، بعدما اعتقد أكثر من 100 شخص أنّهم أمام اللاعب الحقيقي، وتبعوه حتّى محيط أحد الفنادق، قبل ساعات من انطلاق حفل الكرة الذهبية
لعام 2026.
وتجوّل الشاب وسط العاصمة البريطانية
مرتديًا ملابس قريبة من أسلوب يامال، وبرفقة شخصين أدّيا دور حارسين شخصيّين، ما عزّز اعتقاد المارّة بأنّ نجم برشلونة
يسير أمامهم.
وظهر من المعجبين يلاحق الشاب ويحاول الاقتراب منه لالتقاط الصور، فيما واصل سيره مع مرافقيه، متعمّدًا الحفاظ على هيئة اللاعب الإسباني. ولم يدرك كثيرون حقيقة الموقف إلّا بعدما اتّضح أنّ الشخص الذي تبعوه مجرد شبيه ليامال.
وتزامنت الحيلة مع وصول عدد كبير من نجوم كرة القدم
إلى لندن للمشاركة في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية
، بحضور يامال نفسه ضمن المدعوين.
ولم تُكشف هوية الشاب أو الجهة التي نظّمت هذه المزحة، فيما لم تُسجّل تقارير موثوقة عن وقوع إصابات أو تدخل أمني بسبب التجمّع.