فيديو - شبيه لامين يامال يخدع المئات في لندن

🚨🚨| NEW: Lamine Yamal’s lookalike caused CHAOS in London, with over 100 people following him to a hotel thinking he was the Barcelona star. 😭🇪🇸 https://t.co/NLxlLksau3 — Kalshi FC (@KalshiFC) October 26, 2026

🚨🚨| NEW: Lamine Yamal’s lookalike caused CHAOS in London, with over 100 people following him to a hotel thinking he was the Barcelona star. 😭🇪🇸 https://t.co/NLxlLksau3 — Kalshi FC (@KalshiFC) October 26, 2026

تسبّب شابّ يشبه نجم بحالة من الارتباك في شوارع ، بعدما اعتقد أكثر من 100 شخص أنّهم أمام اللاعب الحقيقي، وتبعوه حتّى محيط أحد الفنادق، قبل ساعات من انطلاق حفل لعام 2026.وتجوّل الشاب وسط مرتديًا ملابس قريبة من أسلوب يامال، وبرفقة شخصين أدّيا دور حارسين شخصيّين، ما عزّز اعتقاد المارّة بأنّ نجم يسير أمامهم.وظهر من المعجبين يلاحق الشاب ويحاول الاقتراب منه لالتقاط الصور، فيما واصل سيره مع مرافقيه، متعمّدًا الحفاظ على هيئة اللاعب الإسباني. ولم يدرك كثيرون حقيقة الموقف إلّا بعدما اتّضح أنّ الشخص الذي تبعوه مجرد شبيه ليامال.وتزامنت الحيلة مع وصول عدد كبير من نجوم إلى لندن للمشاركة في حفل توزيع ، بحضور يامال نفسه ضمن المدعوين.ولم تُكشف هوية الشاب أو الجهة التي نظّمت هذه المزحة، فيما لم تُسجّل تقارير موثوقة عن وقوع إصابات أو تدخل أمني بسبب التجمّع.