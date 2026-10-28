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جماهير رايو تترك قطارها لإنقاذ المصابين

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جماهير رايو تترك قطارها لإنقاذ المصابين
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رياضة

2026-10-28 | 19:37
جماهير رايو تترك قطارها لإنقاذ المصابين

غادر نحو 50 مشجعًا قطارهم لمساعدة ضحايا حادث تصادم قطارين قرب بلدة أوردا بمقاطعة توليدو

تحوّلت رحلة عودة جماهير رايو فاليكانو الإسباني إلى مهمّة إنقاذ، بعدما غادر نحو 50 مشجعًا قطارهم لمساعدة ضحايا حادث تصادم قطارين قرب بلدة أوردا بمقاطعة توليدو، صباح أمس الأربعاء.
وكان المشجّعون عائدين إلى مدريد من مدينة هويلفا، بعدما تابعوا فوز فريقهم على ريكرياتيفو هويلفا (3-2)، الثلاثاء، في كأس ملك إسبانيا، عندما توقّف القطار الذي يقلّهم على مسافة قصيرة من موقع الحادث.
وبعد معرفة سبب التوقّف، اتّصلوا بخدمات الطوارئ، ثمّ نزلوا من القطار وتوجّهوا إلى مكان التصادم، حيث انضمّوا إلى فرق الإنقاذ والمتطوّعين لمساعدة المصابين ونقل بعضهم إلى صالة رياضية في أوردا خُصّصت لاستقبال أصحاب الإصابات الطفيفة.
وضمّت المجموعة نحو 50 مشجّعًا، معظمهم من أعضاء "بوكانيروس"، إحدى مجموعات مشجّعي رايو فاليكانو. ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن أحد المشاركين أنهم سألوا فرق الطوارئ إن كان بإمكانهم المساعدة، قبل أن يبدأوا بنقل المصابين وتقديم الطعام.
وأشاد اتحاد روابط مشجّعي رايو بالمبادرة، بينما قدّم النادي تعازيه إلى عائلات الضحايا، ووقف لاعبوه دقيقة صمت قبل تدريبات الأربعاء.
وأكّدت شركة السكك الحديدية الإسبانية وقوع التصادم بين قطاري "رينفي" و"إيريو"، فيما واصلت السلطات عمليات الاستجابة والتحقيق في ملابساته. 
 

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