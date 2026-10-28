جماهير رايو تترك قطارها لإنقاذ المصابين

تحوّلت رحلة عودة جماهير رايو فاليكانو الإسباني إلى مهمّة إنقاذ، بعدما غادر نحو 50 مشجعًا قطارهم لمساعدة ضحايا حادث تصادم قطارين قرب بلدة أوردا بمقاطعة توليدو، أمس الأربعاء.وكان المشجّعون عائدين إلى من مدينة هويلفا، بعدما تابعوا فوز فريقهم على ريكرياتيفو هويلفا (3-2)، الثلاثاء، في كأس ملك ، عندما توقّف الذي يقلّهم على مسافة قصيرة من موقع الحادث.وبعد معرفة سبب التوقّف، اتّصلوا بخدمات ، ثمّ نزلوا من القطار وتوجّهوا إلى مكان التصادم، حيث انضمّوا إلى فرق الإنقاذ والمتطوّعين لمساعدة المصابين ونقل بعضهم إلى صالة رياضية في أوردا خُصّصت لاستقبال أصحاب الإصابات الطفيفة.وضمّت المجموعة نحو 50 مشجّعًا، معظمهم من أعضاء "بوكانيروس"، إحدى مجموعات مشجّعي رايو فاليكانو. ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن أحد المشاركين أنهم سألوا فرق الطوارئ إن كان بإمكانهم المساعدة، قبل أن يبدأوا بنقل المصابين وتقديم الطعام.وأشاد اتحاد روابط مشجّعي رايو بالمبادرة، بينما قدّم النادي تعازيه إلى الضحايا، ووقف لاعبوه قبل تدريبات الأربعاء.وأكّدت شركة وقوع التصادم بين قطاري "رينفي" و"إيريو"، فيما واصلت السلطات عمليات الاستجابة والتحقيق في ملابساته.