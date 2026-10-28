فيديو - شبيه لامين يامال يظهر في ملحمة بكولومبيا

Colombian boy goes viral for his incredible resemblance to Lamine Yamal. https://t.co/pNY4HhwHWs — 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗘 𝗖𝗥𝗔𝗩𝗘 (@crave_indie) October 28, 2026

فاجأ شاب كولومبي يعمل في محل لبيع اللحوم سكان بلدة كوروماني بمقاطعة سيزار، بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم ، في واقعة وثّقها مقطع مصوّر داخل مكان عمله.وظهر الشاب داخل ملحمة "لا غارانتيا" أثناء تأدية عمله، عندما اقترب منه أحد الأشخاص وبدأ بممازحته، متظاهرًا بأنه عثر على يامال في ، بعدما قرّر مغادرة إثر الخسارة أمام في الكلاسيكو.ووجّه المصوّر حديثه إلى الشاب على أنّه النجم الإسباني، مستغلًا التشابه في ملامح الوجه وتسريحة الشعر، فيما قابل العامل المزحة بابتسامة وضحك، قبل أن يواصل عمله بصورة طبيعية.وجاءت الواقعة بعد أيام من خسارة برشلونة أمام غريمه (1-2) في ، وهي النتيجة التي استند إليها صاحب الفيديو في مزحته بشأن انتقال يامال إلى كولومبيا.ولم تكشف المعلومات المتاحة عن اسم الشاب الكولومبي أو عمره، بينما أظهرت اللقطات ملامحه بوضوح خلال وقوفه خلف منضدة بيع اللحوم.وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة في ، عندما تبع أكثر من 100 شخص شبيهًا آخر ليامال حتى أحد الفنادق، ظنًا منهم أنهم أمام لاعب برشلونة الحقيقي.