فيديو - شبيه لامين يامال يظهر في ملحمة بكولومبيا

فاجأ شاب كولومبي يعمل في محل لبيع اللحوم سكان بلدة كوروماني بمقاطعة سيزار، بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم برشلونة الإسباني لامين يامال
، في واقعة وثّقها مقطع مصوّر داخل مكان عمله.
وظهر الشاب داخل ملحمة "لا غارانتيا" أثناء تأدية عمله، عندما اقترب منه أحد الأشخاص وبدأ بممازحته، متظاهرًا بأنه عثر على يامال في كولومبيا
، بعدما قرّر مغادرة برشلونة
إثر الخسارة أمام ريال مدريد
في الكلاسيكو.
ووجّه المصوّر حديثه إلى الشاب على أنّه النجم الإسباني، مستغلًا التشابه في ملامح الوجه وتسريحة الشعر، فيما قابل العامل المزحة بابتسامة وضحك، قبل أن يواصل عمله بصورة طبيعية.
وجاءت الواقعة بعد أيام من خسارة برشلونة أمام غريمه ريال مدريد
(1-2) في الدوري الإسباني
، وهي النتيجة التي استند إليها صاحب الفيديو في مزحته بشأن انتقال يامال إلى كولومبيا.
ولم تكشف المعلومات المتاحة عن اسم الشاب الكولومبي أو عمره، بينما أظهرت اللقطات ملامحه بوضوح خلال وقوفه خلف منضدة بيع اللحوم.
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة في لندن
، عندما تبع أكثر من 100 شخص شبيهًا آخر ليامال حتى أحد الفنادق، ظنًا منهم أنهم أمام لاعب برشلونة الحقيقي.