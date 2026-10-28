فيديو - كلب يقتحم مباراة ويُربك اللاعبين

Forget the players, the real star has arrived! 🐕😂 A dog casually invaded the pitch during an Egyptian Premier League game between Al Masry and Bank Al Ahly. 🏟 https://t.co/im5JIpYO8n — Onze Masr 🇪🇬🇬🇧 (@Onzemasr_EN) October 28, 2026

اضطر الحكم محمود ناجي إلى إيقاف مباراة المصري البورسعيدي والبنك ، أمس، ضمن منافسات الدوري المصري ، بعدما اقتحم كلب أرضية الملعب في الدقائق من المواجهة، وراح يتجوّل بين اللاعبين.ووقعت الحادثة في الدقيقة 83 على استاد السويس الجديد، عندما كان محمود الجزار، لاعب البنك الأهلي، يستحوذ على في منتصف الملعب، قبل أن يفاجأ اللاعبون بدخول الكلب إلى المستطيل الأخضر.وتوقّف اللاعبون عن متابعة الهجمة، فيما واصل الكلب التحرّك داخل الملعب بصورة طبيعية، من دون أن يقترب منه أحد، وسط ضحكات الجماهير الحاضرة في المدرّجات.واستمرّ الموقف لأقلّ من نصف دقيقة، قبل أن يغادر الكلب أرض الملعب، ليسمح الحكم باستئناف المباراة بكرة ساقطة لصالح البنك الأهلي، بعدما تأكّد من خلو الملعب.وكان الفريقان متعادلين بهدف لمثله عند وقوع الحادثة، بعدما افتتح صلاح محسن التسجيل للمصري في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل ياسر النتيجة للبنك الأهلي بالطريقة نفسها في الدقيقة 52.وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري، ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 9 نقاط للمصري البورسعيدي، بعد مواجهة توقّفت بصورة غير متوقّعة بسبب الزائر الذي دخل الملعب.