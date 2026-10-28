أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - كلب يقتحم مباراة ويُربك اللاعبين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - كلب يقتحم مباراة ويُربك اللاعبين
A-
A+

رياضة

2026-10-28 | 19:41
فيديو - كلب يقتحم مباراة ويُربك اللاعبين

وقعت الحادثة في الدقيقة 83 على استاد السويس الجديد، عندما كان محمود الجزار، لاعب البنك الأهلي، يستحوذ على الكرة

اضطر الحكم محمود ناجي إلى إيقاف مباراة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، أمس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعدما اقتحم كلب أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة من المواجهة، وراح يتجوّل بين اللاعبين.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 83 على استاد السويس الجديد، عندما كان محمود الجزار، لاعب البنك الأهلي، يستحوذ على الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يفاجأ اللاعبون بدخول الكلب إلى المستطيل الأخضر.
وتوقّف اللاعبون عن متابعة الهجمة، فيما واصل الكلب التحرّك داخل الملعب بصورة طبيعية، من دون أن يقترب منه أحد، وسط ضحكات الجماهير الحاضرة في المدرّجات.
واستمرّ الموقف لأقلّ من نصف دقيقة، قبل أن يغادر الكلب أرض الملعب، ليسمح الحكم باستئناف المباراة بكرة ساقطة لصالح البنك الأهلي، بعدما تأكّد من خلو الملعب.
وكان الفريقان متعادلين بهدف لمثله عند وقوع الحادثة، بعدما افتتح صلاح محسن التسجيل للمصري في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل أحمد ياسر ريان النتيجة للبنك الأهلي بالطريقة نفسها في الدقيقة 52.
وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري، ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 9 نقاط للمصري البورسعيدي، بعد مواجهة توقّفت بصورة غير متوقّعة بسبب الزائر الذي دخل الملعب.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - ضيف غير متوقّع يقتحم الملعب ويوقف مباراة دولية
2026-10-03

فيديو - ضيف غير متوقّع يقتحم الملعب ويوقف مباراة دولية

فيديو - طفل يقتحم الملعب ويوقف مباراة كرة قدم
2026-08-24

فيديو - طفل يقتحم الملعب ويوقف مباراة كرة قدم

فيديو - لاعب يقتحم المدرّجات لمواجهة مشجّع
2026-08-02

فيديو - لاعب يقتحم المدرّجات لمواجهة مشجّع

رائحة الماريجوانا تربك لاعبي بطولة أميركا المفتوحة
2026-08-29

رائحة الماريجوانا تربك لاعبي بطولة أميركا المفتوحة

فيديو - كلب يقتحم مباراة ويُربك اللاعبين

رياضة

كرة القدم

البنك الأهلي

المصري البورسعيدي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اتهام لاعب تشيلسي السابق باغتصاب طالبة
فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين
19:57

فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين

وقعت الحادثة بين الشوطين، حين دخل اللاعبان في نقاش، فوضع نيمار يده أمام فمه أثناء الحديث

19:57

فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين

وقعت الحادثة بين الشوطين، حين دخل اللاعبان في نقاش، فوضع نيمار يده أمام فمه أثناء الحديث

ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود
19:54

ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود

حصد البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، لكن على رخصة قيادته

19:54

ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود

حصد البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، لكن على رخصة قيادته

فيديو - مشجّعون صينيون يحرقون قمصان مبابي ويمزّقون صوره
19:46

فيديو - مشجّعون صينيون يحرقون قمصان مبابي ويمزّقون صوره

أحرق مشجّعون صينيون قمصانًا تحمل اسم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، ومزّقوا ملصقات إعلانية تظهر صورته

19:46

فيديو - مشجّعون صينيون يحرقون قمصان مبابي ويمزّقون صوره

أحرق مشجّعون صينيون قمصانًا تحمل اسم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، ومزّقوا ملصقات إعلانية تظهر صورته

اخترنا لكم
فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين
19:57
ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود
19:54
فيديو - مشجّعون صينيون يحرقون قمصان مبابي ويمزّقون صوره
19:46
فيديو - لاعب يعتدي على حكم ويُدخله المستشفى
19:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026