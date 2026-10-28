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فيديو - لاعب يعتدي على حكم ويُدخله المستشفى

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فيديو - لاعب يعتدي على حكم ويُدخله المستشفى
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رياضة

2026-10-28 | 19:43
فيديو - لاعب يعتدي على حكم ويُدخله المستشفى

اندفع نحوه أحد اللاعبين واصطدم به بقوة، ما تسبّب بإصابته بكسور في الأضلاع وانخماص إحدى رئتيه

تعرّض حكم مباراة لكرة القدم بين مدرستَي ستوبنفيل ونيو فيلادلفيا في ولاية أوهايو الأميركية لاعتداء عنيف، بعدما اندفع نحوه أحد اللاعبين واصطدم به بقوة، ما تسبّب بإصابته بكسور في الأضلاع وانخماص إحدى رئتيه، خلال مواجهة في بطولة المدارس الثانوية، الثلاثاء.
وبدأت الواقعة في الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما احتسب الحكم مخالفة ضد ستوبنفيل، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبيه عقب اعتراضه على القرار.
وأثناء عودة الحكم نحو منتصف الملعب، ركض لاعب آخر من ستوبنفيل باتجاهه وأسقطه أرضًا باصطدام مباشر، فيما تدخّل أحد اللاعبين لإبعاد المعتدي ومنع استمرار المواجهة.
ونُقل الحكم إلى المستشفى لتلقّي العلاج، بعد أن أصيب بكسور في الأضلاع وانخماص إحدى رئتيه. وأكد اتحاد الرياضة المدرسية في أوهايو أنّ حالته بدأت تتحسّن.
وأعلن الاتحاد أنّه تواصل مع إدارة مدرسة ستوبنفيل بشأن الإجراءات التأديبية، مشيرًا إلى أن المدرسة تعتزم فرض عقوبة مشدّدة على اللاعب، مع احتمال اتخاذ عقوبات إضافية.
وأوضح الاتحاد أنّ الاعتداء الجسدي على الحكام يُعدّ من أخطر المخالفات المدرسية.
وانتهت المباراة بفوز نيو فيلادلفيا (2-1)، لكنّ اعتداء اللاعب على الحكم طغى على المواجهة التي أُقيمت ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة.

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