فيديو - لاعب يعتدي على حكم ويُدخله المستشفى

An ugly incident towards an official in last nights OHSAA District soccer game between New Philadelphia and Steubenville. We have reached out to the OHSAA Director of Officials who does not have an update at this time. 🎥 Contributed https://t.co/cZQZdfCnKW — Bob Greenburg (@BobGreenburg) October 28, 2026

تعرّض حكم مباراة بين مدرستَي ستوبنفيل ونيو فيلادلفيا في ولاية أوهايو الأميركية لاعتداء عنيف، بعدما اندفع نحوه أحد اللاعبين واصطدم به بقوة، ما تسبّب بإصابته بكسور في الأضلاع وانخماص إحدى رئتيه، خلال مواجهة في بطولة المدارس الثانوية، الثلاثاء.وبدأت الواقعة في الدقائق من المباراة، عندما احتسب الحكم مخالفة ضد ستوبنفيل، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبيه عقب اعتراضه على القرار.وأثناء عودة الحكم نحو منتصف الملعب، ركض لاعب آخر من ستوبنفيل باتجاهه وأسقطه أرضًا باصطدام مباشر، فيما تدخّل أحد اللاعبين لإبعاد المعتدي ومنع استمرار المواجهة.ونُقل الحكم إلى المستشفى لتلقّي العلاج، بعد أن أصيب بكسور في الأضلاع وانخماص إحدى رئتيه. وأكد اتحاد الرياضة المدرسية في أوهايو أنّ حالته بدأت تتحسّن.وأعلن أنّه تواصل مع إدارة مدرسة ستوبنفيل بشأن الإجراءات التأديبية، مشيرًا إلى أن المدرسة تعتزم فرض عقوبة مشدّدة على اللاعب، مع احتمال اتخاذ عقوبات إضافية.وأوضح الاتحاد أنّ الاعتداء الجسدي على يُعدّ من أخطر المخالفات المدرسية.وانتهت المباراة بفوز نيو فيلادلفيا (2-1)، لكنّ اعتداء اللاعب على الحكم طغى على المواجهة التي أُقيمت ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة.