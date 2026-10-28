أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - مشجّعون صينيون يحرقون قمصان مبابي ويمزّقون صوره

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مشجّعون صينيون يحرقون قمصان مبابي ويمزّقون صوره
A-
A+

رياضة

2026-10-28 | 19:46
فيديو - مشجّعون صينيون يحرقون قمصان مبابي ويمزّقون صوره

أحرق مشجّعون صينيون قمصانًا تحمل اسم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، ومزّقوا ملصقات إعلانية تظهر صورته

أحرق مشجّعون صينيون قمصانًا تحمل اسم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، ومزّقوا ملصقات إعلانية تظهر صورته، في تصعيد جديد للاحتجاجات على تصريحاته بشأن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، رغم اعتذاره العلني.
وداس أحد المشجّعين الصينيين صور مبابي، قبل أن يُشعل النار في قميص للمنتخب الفرنسي يحمل اسمه والرقم 10، معلنًا مقاطعته ورفضه مسامحته، فيما أقدم مشجّعون آخرون على إزالة ملصقات إعلانية تحمل صورة نجم ريال مدريد وتمزيقها، احتجاجًا على تصريحاته بشأن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ.
وبدأت الأزمة بعد إعادة نشر مقطع من مقابلة تحدث فيها مبابي عن صورة ساخرة وُضع فيها وجهه على جسد ماو تسي تونغ، ووصف الشخص الظاهر في الصورة بأنّه "ديكتاتور صيني"، من دون ذكر اسمه.
واعتذر مبابي الثلاثاء عن تصريحاته، مؤكّدًا احترامه الصين وشعبها، لكنّ الغضب استمرّ، فيما أعلنت شركات صينيّة إنهاء تعاونها الإعلاني معه.
وقدّم ريال مدريد بدوره اعتذارًا رسميًا أيضًا، بينما أوقف التلفزيون الصيني بث مباريات الدوري الإسباني، في وقت لم تُعلن فيه السلطات موعدًا لاستئناف النقل.
كما قيّدت منصتا "ويبو" و"شياوهونغشو" حسابات اللاعب الرسمية، ما وسّع تداعيات الأزمة إلى نشاطه الرقمي في السوق الصينية أيضًا.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - لفتة جميلة من مبابي لمشجّع صغير
2026-08-17

فيديو - لفتة جميلة من مبابي لمشجّع صغير

فيديو - مشجّع يقفز إلى النهر من أجل قميص
2026-08-22

فيديو - مشجّع يقفز إلى النهر من أجل قميص

فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز
2026-08-20

فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز

فيديو - مسلّحون يحرقون حلبة ملاكمة في المكسيك
2026-08-29

فيديو - مسلّحون يحرقون حلبة ملاكمة في المكسيك

فيديو - مشجّعون صينيون يحرقون قمصان مبابي ويمزّقون صوره

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

الصين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جماهير رايو تترك قطارها لإنقاذ المصابين
اتهام لاعب تشيلسي السابق باغتصاب طالبة

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين
19:57

فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين

وقعت الحادثة بين الشوطين، حين دخل اللاعبان في نقاش، فوضع نيمار يده أمام فمه أثناء الحديث

19:57

فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين

وقعت الحادثة بين الشوطين، حين دخل اللاعبان في نقاش، فوضع نيمار يده أمام فمه أثناء الحديث

ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود
19:54

ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود

حصد البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، لكن على رخصة قيادته

19:54

ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود

حصد البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، لكن على رخصة قيادته

فيديو - لاعب يعتدي على حكم ويُدخله المستشفى
19:43

فيديو - لاعب يعتدي على حكم ويُدخله المستشفى

اندفع نحوه أحد اللاعبين واصطدم به بقوة، ما تسبّب بإصابته بكسور في الأضلاع وانخماص إحدى رئتيه

19:43

فيديو - لاعب يعتدي على حكم ويُدخله المستشفى

اندفع نحوه أحد اللاعبين واصطدم به بقوة، ما تسبّب بإصابته بكسور في الأضلاع وانخماص إحدى رئتيه

اخترنا لكم
فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين
19:57
ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود
19:54
فيديو - لاعب يعتدي على حكم ويُدخله المستشفى
19:43
فيديو - كلب يقتحم مباراة ويُربك اللاعبين
19:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026