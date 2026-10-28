فيديو - مشجّعون صينيون يحرقون قمصان مبابي ويمزّقون صوره

🚨🚨| NEW: Chinese fans are burning Mbappé jerseys and tearing down posters of him after his comments calling Mao Zedong a “Chinese dictator.” 🇨🇳 https://t.co/MiQrSK3R0F — Kalshi FC (@KalshiFC) October 28, 2026

أحرق مشجّعون صينيون قمصانًا تحمل اسم ، مهاجم ، ومزّقوا ملصقات إعلانية تظهر صورته، في تصعيد جديد للاحتجاجات على تصريحاته بشأن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، رغم اعتذاره العلني.وداس أحد المشجّعين الصينيين صور مبابي، قبل أن يُشعل النار في قميص للمنتخب الفرنسي يحمل اسمه والرقم 10، معلنًا مقاطعته ورفضه مسامحته، فيما أقدم مشجّعون آخرون على إزالة ملصقات إعلانية تحمل صورة نجم وتمزيقها، احتجاجًا على تصريحاته بشأن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ.وبدأت الأزمة بعد إعادة نشر مقطع من مقابلة تحدث فيها مبابي عن صورة ساخرة وُضع فيها وجهه على جسد ماو تسي تونغ، ووصف الشخص في الصورة بأنّه "ديكتاتور صيني"، من دون ذكر اسمه.واعتذر مبابي الثلاثاء عن تصريحاته، مؤكّدًا احترامه وشعبها، لكنّ الغضب استمرّ، فيما أعلنت شركات صينيّة إنهاء تعاونها الإعلاني معه.وقدّم ريال مدريد بدوره اعتذارًا رسميًا أيضًا، بينما أوقف التلفزيون الصيني بث مباريات ، في وقت لم تُعلن فيه السلطات موعدًا لاستئناف النقل.كما قيّدت منصتا "ويبو" و"شياوهونغشو" حسابات اللاعب الرسمية، ما وسّع تداعيات الأزمة إلى نشاطه الرقمي في السوق أيضًا.