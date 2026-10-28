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ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود

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ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود
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رياضة

2026-10-28 | 19:54
ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود

حصد البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، لكن على رخصة قيادته

حصد البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، لكن على رخصة قيادته، بعدما عوقب بسبب تجاوز إشارة مرور حمراء بسيّارة رياضيّة مستأجرة في لندن.
وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ كاميرا مراقبة مروريّة رصدت سيارة من طراز شيفروليه كورفيت ستينغراي يقودها اللاعب البالغ 29 عامًا، وهي تتجاوز الإشارة في منطقة هندون شمال غربي لندن، خلال نيسان - أبريل الماضي، بعد مرور ثانية ونصف على تحوّلها إلى اللون الأحمر.
ولم تكن السيّارة مملوكة لريتشارليسون، إذ أرسلت الشرطة إشعار المخالفة أولًا إلى شركة التأجير، قبل تحديد هويّته.
وأُتيحت للمهاجم البرازيلي فرصة تجنّب النقاط الجزائية عبر الالتحاق بدورة للتوعية المرورية، لكنّه لم يستفد منها ضمن المهلة المحدّدة.
وأقرّ ريتشارليسون بالمخالفة، ليُعاقَب بثلاث نقاط جزائيّة على رخصته، وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني، إضافة إلى 120 جنيهًا تكاليف قضائية و80 جنيهًا رسومًا إضافية، بموجب قرار أصدرته محكمة باركينغسايد في 19 أكتوبر.
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه اللاعب موسمًا صعبًا مع توتنهام، إذ لم يشارك مع الفريق الأوّل منذ خسارته أمام برينتفورد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي في آب - أغسطس، بعدما استبعده المدرب روبرتو دي زيربي من قائمة الفريق للموسم الحالي، إثر تعثّر محاولات رحيله.

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ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود

رياضة

كرة القدم

ريتشارليسون

توتنهام

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