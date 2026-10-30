فيديو - إسبانيا بطلة العالم بين 189 منتخبًا

🤯🇪🇸 ESPAÑA ES CAMPEÓN DEL MUNDIAL SUB-15, TRAS GANARLE 3-0 A REPÚBLICA CHECA. ¿El primer gol? GOLAZO, así... 🚬 https://t.co/NlopRSmdlK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 30, 2026

تُوّج المنتخب الإسباني بكأس ومهرجان "فيفا" لفئة تحت 15 عامًا، الجمعة، بعدما تفوّق على 188 منتخبًا شاركت في النسخة الأولى من البطولة، التي استضافتها الأذربيجانية باكو.واحتفل اللاعبون الإسبان برفع الكأس داخل صالة "كريستال هول"، عقب الفوز على منتخب التشيك بثلاثة أهداف نظيفة، في ختام بطولة غير مسبوقة من حيث عدد المنتخبات المشاركة ونظام المنافسات.وسجّل تياغو بولو هدف التقدّم بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف برونو فرنانديز الهدف الثاني، ويختتم أدريان بيلسا الثلاثية، ليمنحوا لقب النسخة الافتتاحية.ونجح المنتخب الإسباني، بقيادة المدرّب دافيد غوردو، في تحقيق عشرة انتصارات خلال مشواره، بعدما تجاوز منتخبات من مختلف القارات، بينها الإكوادور وكولومبيا واليونان، ليصل إلى المباراة النهائية من دون أي خسارة.وشارك في البطولة 189 منتخبًا من الاتحادات الأعضاء في "فيفا"، بينها 78 منتخبًا يخوضون تجربة للمرة الأولى في تاريخهم.واعتمدت المنافسات نظام ثمانية لاعبين ضد ثمانية، بمباراتين مدّة كل شوط فيهما 20 دقيقة، ضمن تجربة تهدف إلى توسيع فرص مشاركة المواهب الشابة عالميًّا.ويأتي هذا التتويج بعد فوز المنتخب الإسباني الأول بمونديال 2026، ليضيف جيل جديد لقبًا عالميًّا إلى إنجازات .