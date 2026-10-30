فيديو - مارتينيز يدفع ثمن المونديال بإصابة دائمة في يده

🚨🚨🎙️| Emiliano Martínez reveals he will 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 be able to fully close his fingers again after playing through a hand injury during the World Cup. 🇦🇷🤕 “This is how it’s going to be for the rest of my life.” https://t.co/WUdWT4Wsjv — CentreGoals. (@centregoals) October 30, 2026

كشف الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أنّ إصابة تعرّض لها قبل تركت أثرًا دائمًا في يده اليمنى، إذ لم يعد قادرًا على ثني إصبعه البنصر بالكامل أو إغلاق قبضته كما كان يفعل سابقًا.وخلال مقابلة مع الصحافي غاستون إيدول، مدّ مارتينيز يديه أمام الكاميرا لإظهار الفرق بينهما، مؤكّدًا أنّ إصبعه سيبقى على هذه الحال مدى الحياة، رغم احتمال خضوعه لجراحة مستقبلًا لتخفيف الألم.وتعود الإصابة إلى فترة الإحماء قبل نهائي الدوري مع أستون ، عندما تعرّض لكسر في الإصبع. وروى أنّه بكى بعدما أبلغه الأطباء بإمكان غيابه عن المونديال، لكنه قرّر بالتشاور مع الجهاز الطبّي للمنتخب تأجيل الجراحة والمشاركة في البطولة، إذ كانت العمليّة ستبعده عن الملاعب ستّة أسابيع.ولحماية يده، استخدم جبيرة بلاستيكيّة وقفّازًا صُمّم خصيصًا له، واضطرّ إلى التدرّب بكرات الطائرة بدل كرات القدم لتجنّب تفاقم الإصابة، قبل العودة تدريجيًّا إلى التدريبات المعتادة.ووصف مارتينيز الألم الذي رافقه خلال البطولة بأنّه بالغ الشدّة، موضحًا أنّه كان يخشى اصطدام بطرف إصبعه. ورغم كلّ ما عاناه، أكّد أنّه لا يندم على قراره، وأنّه كان سيكرّر التضحية من أجل منتخب بلاده، الذي بلغ نهائي البطولة وخسر أمام .