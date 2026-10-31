أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - عكّاز مشجّع يطير باتّجاه الحكم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - عكّاز مشجّع يطير باتّجاه الحكم
A-
A+

رياضة

2026-10-31 | 19:28
فيديو - عكّاز مشجّع يطير باتّجاه الحكم

أقدم أحد مشجّعي أولدهام أتلتيك الإنجليزي على رمي عكّازه باتجاه الحكم ديفيد روك

أقدم أحد مشجّعي أولدهام أتلتيك الإنجليزي على رمي عكّازه باتجاه الحكم ديفيد روك، احتجاجًا على قراراته خلال مواجهة كراولي تاون، السبت، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، بعدما طرد لاعبَين من الفريق المضيف خلال النصف ساعة الأولى.
ووقعت الحادثة أثناء مغادرة الحكم أرض الملعب، عندما رمى المشجّع عكّازه من المدرّجات باتجاهه، ليمرّ بالقرب من رأسه من دون أن يصيبه، وسط غضب الجماهير من القرارات التحكيمية.
وكان الحكم قد أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كاي باين في الدقيقة الرابعة عشرة، إثر تدخّل متأخّر على دانيلو أورسي، قبل أن يطرد كين دروموند في الدقيقة الثلاثين، بعدما رفع قدمه لمحاولة السيطرة على كرة عالية واصطدم برأس كاي جينينغز.
وأثارت حالتا الطرد اعتراضات واسعة بين جماهير أولدهام، التي اعتبرت أنّ القرارات قاسية بحق فريقها، خصوصًا أنّه اضطر إلى إكمال معظم المباراة بتسعة لاعبين.
وانتهت المواجهة بخسارة أولدهام بهدف دون رد، فيما امتنع مدرّبه ميكي ميلون عن انتقاد الحكم مباشرة، مؤكّدًا اعتزازه بردّة فعل لاعبيه وجماهير النادي رغم الظروف الصعبة.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب
2026-09-22

فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة
2026-09-05

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة

فيديو - مشجّع يستفز تشاكا... واللاعب يردّ
2026-10-09

فيديو - مشجّع يستفز تشاكا... واللاعب يردّ

فيديو – مشجّع يسجد بعد لقاء لاعبه المفضّل
2026-09-24

فيديو – مشجّع يسجد بعد لقاء لاعبه المفضّل

فيديو - عكّاز مشجّع يطير باتّجاه الحكم

رياضة

كرة القدم

ديفيد روك

أولدهام أتلتيك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جيرو يخطف الميكروفون ويشعل مدرّجات ليل بعد الديربي
فيديو - رذاذ الفلفل يوقف عراكًا بين لاعبين أميركيين

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين
19:37

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

تنكّر بشخصيّة "غيرالت أوف ريفيا"، بطل سلسلة "ذا ويتشر" الشهيرة، احتفالًا بعيد الهالوين

19:37

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

تنكّر بشخصيّة "غيرالت أوف ريفيا"، بطل سلسلة "ذا ويتشر" الشهيرة، احتفالًا بعيد الهالوين

ميسي إلى كورينثيانز؟
19:36

ميسي إلى كورينثيانز؟

فوجئ مشجّعو كورينثيانز البرازيلي بإعلان رسمي على الموقع الإلكتروني لناديهم، يفيد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

19:36

ميسي إلى كورينثيانز؟

فوجئ مشجّعو كورينثيانز البرازيلي بإعلان رسمي على الموقع الإلكتروني لناديهم، يفيد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات
19:35

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة مشجّعين، إثر اضطرابات رافقت مواجهة برادفورد سيتي وهدرسفيلد تاون

19:35

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة مشجّعين، إثر اضطرابات رافقت مواجهة برادفورد سيتي وهدرسفيلد تاون

اخترنا لكم
فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين
19:37
ميسي إلى كورينثيانز؟
19:36
ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات
19:35
احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات
19:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026