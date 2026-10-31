فيديو - عكّاز مشجّع يطير باتّجاه الحكم

At 6 seconds, watch a disabled fan throw their crutch at the referee 🤣 This happened at HT after the ref wrongly sent off two Oldham players in the first half hour #oafc https://t.co/ct54isfuEP — Footy Away Days🍺 (@AwayDaysLads) October 31, 2026

أقدم أحد مشجّعي أولدهام الإنجليزي على رمي عكّازه باتجاه الحكم ديفيد روك، احتجاجًا على قراراته خلال مواجهة ، السبت، ضمن منافسات الدرجة الرابعة الإنجليزي، بعدما طرد لاعبَين من الفريق المضيف خلال النصف ساعة الأولى.ووقعت الحادثة أثناء مغادرة الحكم أرض الملعب، عندما رمى المشجّع عكّازه من المدرّجات باتجاهه، ليمرّ بالقرب من رأسه من دون أن يصيبه، وسط غضب الجماهير من القرارات التحكيمية.وكان الحكم قد أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كاي في الدقيقة الرابعة عشرة، إثر تدخّل متأخّر على دانيلو أورسي، قبل أن يطرد كين دروموند في الدقيقة الثلاثين، بعدما رفع قدمه لمحاولة السيطرة على كرة عالية واصطدم برأس كاي جينينغز.وأثارت حالتا الطرد اعتراضات بين جماهير أولدهام، التي اعتبرت أنّ القرارات قاسية بحق فريقها، خصوصًا أنّه اضطر إلى إكمال معظم المباراة بتسعة لاعبين.وانتهت المواجهة بخسارة أولدهام بهدف دون رد، فيما امتنع مدرّبه ميكي ميلون عن انتقاد الحكم مباشرة، مؤكّدًا اعتزازه بردّة فعل لاعبيه وجماهير النادي رغم الظروف الصعبة.