أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - جيرو يخطف الميكروفون ويشعل مدرّجات ليل بعد الديربي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جيرو يخطف الميكروفون ويشعل مدرّجات ليل بعد الديربي
A-
A+

رياضة

2026-10-31 | 19:30
فيديو - جيرو يخطف الميكروفون ويشعل مدرّجات ليل بعد الديربي

خطف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الميكروفون وقاد هتافات جماهير ليل، عقب حسم فريقه ديربي الشمال

خطف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الميكروفون وقاد هتافات جماهير ليل، عقب حسم فريقه ديربي الشمال أمام لانس، في مشهد احتفالي تحوّل فيه صاحب هدف الفوز إلى قائد للمدرّجات.
وكان جيرو، البالغ 40 عامًا، قد بدأ المواجهة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب دافيدي أنشيلوتي في الدقيقة الثالثة والسبعين، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.
وفي الدقيقة السادسة والثمانين، سدّد نبيل بن طالب كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدّى لها حارس لانس روبان ريسير، لكنّ جيرو تابع الكرة المرتدّة وأودعها الشباك، مانحًا ليل الفوز بهدف دون رد، وسط فرحة في ملعب "بيار موروا" المكتظّ بأكثر من 45 ألف مشجّع.
وبعد صافرة النهاية، توجّه المهاجم الفرنسي إلى المدرّجات حاملًا الميكروفون، وأطلق هتافًا حماسيًّا ردّده المشجّعون خلفه، وسط احتفال زملائه.
وتواصلت الأجواء الاحتفاليّة بعدما غادر اللاعبون أرض الملعب، إذ تعالت الأغاني والهتافات داخل غرفة ملابس ليل، في ليلة حملت لجيرو أهمّيّة خاصّة، بعدما دخل بديلًا وغيّر مصير المباراة في دقائق قليلة.
وحملت الاحتفالات أهمية إضافية لجماهير ليل، لأنّ الفوز جاء على حساب الغريم التقليدي، ورفع فريقها إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بعد مواجهة بقيت معلّقة حتى الدقائق الأخيرة.
 

مقالات ذات صلة

محمد صلاح يخطف الأنظار بأحدث ظهور مع ابنتيه بعد استقبال مولوده الثالث «ليل»
2026-09-05

محمد صلاح يخطف الأنظار بأحدث ظهور مع ابنتيه بعد استقبال مولوده الثالث «ليل»

فيديو - جماهير لانس تُشعل المدرّجات وتتحدّى يويفا
2026-10-21

فيديو - جماهير لانس تُشعل المدرّجات وتتحدّى يويفا

فيديو – سيرو ميسي يخطف الأضواء بتصريحه بعد المباراة
2026-08-15

فيديو – سيرو ميسي يخطف الأضواء بتصريحه بعد المباراة

فيديو - مدرّجات لانس تشتعل... والشرطة تتدخّل!
2026-10-13

فيديو - مدرّجات لانس تشتعل... والشرطة تتدخّل!

فيديو - جيرو يخطف الميكروفون ويشعل مدرّجات ليل بعد الديربي

رياضة

كرة القدم

لانس

أوليفييه جيرو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - عكّاز مشجّع يطير باتّجاه الحكم
فيديو - رذاذ الفلفل يوقف عراكًا بين لاعبين أميركيين

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين
19:37

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

تنكّر بشخصيّة "غيرالت أوف ريفيا"، بطل سلسلة "ذا ويتشر" الشهيرة، احتفالًا بعيد الهالوين

19:37

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

تنكّر بشخصيّة "غيرالت أوف ريفيا"، بطل سلسلة "ذا ويتشر" الشهيرة، احتفالًا بعيد الهالوين

ميسي إلى كورينثيانز؟
19:36

ميسي إلى كورينثيانز؟

فوجئ مشجّعو كورينثيانز البرازيلي بإعلان رسمي على الموقع الإلكتروني لناديهم، يفيد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

19:36

ميسي إلى كورينثيانز؟

فوجئ مشجّعو كورينثيانز البرازيلي بإعلان رسمي على الموقع الإلكتروني لناديهم، يفيد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات
19:35

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة مشجّعين، إثر اضطرابات رافقت مواجهة برادفورد سيتي وهدرسفيلد تاون

19:35

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة مشجّعين، إثر اضطرابات رافقت مواجهة برادفورد سيتي وهدرسفيلد تاون

اخترنا لكم
فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين
19:37
ميسي إلى كورينثيانز؟
19:36
ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات
19:35
احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات
19:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026