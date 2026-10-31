فيديو - جيرو يخطف الميكروفون ويشعل مدرّجات ليل بعد الديربي

❤️🤍 Olivier Giroud (40) chanting on the microphone with Lille fans after winning the derby match match against Lens! 🎤🇫🇷 https://t.co/onj1u2z5qn — EuroFoot (@eurofootcom) October 31, 2026

خطف المهاجم الفرنسي الميكروفون وقاد هتافات جماهير ليل، عقب حسم فريقه أمام لانس، في احتفالي تحوّل فيه صاحب هدف الفوز إلى قائد للمدرّجات.وكان جيرو، البالغ 40 عامًا، قد بدأ المواجهة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب دافيدي في الدقيقة الثالثة والسبعين، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.وفي الدقيقة السادسة والثمانين، سدّد نبيل بن طالب كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدّى لها حارس لانس روبان ريسير، لكنّ جيرو تابع المرتدّة وأودعها الشباك، مانحًا ليل الفوز بهدف دون رد، وسط فرحة في ملعب " موروا" المكتظّ بأكثر من 45 ألف مشجّع.وبعد صافرة النهاية، توجّه المهاجم الفرنسي إلى المدرّجات حاملًا الميكروفون، وأطلق هتافًا حماسيًّا ردّده المشجّعون خلفه، وسط احتفال زملائه.وتواصلت الأجواء الاحتفاليّة بعدما غادر اللاعبون أرض الملعب، إذ تعالت الأغاني والهتافات داخل غرفة ملابس ليل، في ليلة حملت لجيرو أهمّيّة خاصّة، بعدما دخل بديلًا وغيّر مصير المباراة في دقائق قليلة.وحملت الاحتفالات أهمية إضافية لجماهير ليل، لأنّ الفوز جاء على حساب الغريم التقليدي، ورفع فريقها إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بعد مواجهة بقيت معلّقة حتى الدقائق .