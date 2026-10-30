فيديو - رذاذ الفلفل يوقف عراكًا بين لاعبين أميركيين

West Forsyth/Parkland JV football game ends early due to fight on the field, then spilled over into parking lot as West players were headed to the locker room. Developing. FCSO says deputies used pepper spray to break it up. https://t.co/IRfPBNPVDM — Kenny Beck (@kennybeckWXII) October 30, 2026

تحوّلت مباراة في الأميركية بين فريقي مدرستي ويست فورسيث وباركلاند، في ولاية كارولاينا الشمالية إلى اشتباكات عنيفة بين اللاعبين، امتدّت إلى موقف السيارات، ما اضطرّ عناصر الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل لتفريق المتشاجرين.واندلعت المواجهات خلال الشوط الثاني من مباراة الفريقين الرديفين، عندما تشاجر عدد من اللاعبين داخل الملعب، قبل أن يتدخّل زملاؤهم وأفراد من الأجهزة التدريبية، وسط من الفوضى أجبرت المسؤولين على إنهاء اللقاء قبل موعده.ولم تتوقّف الاشتباكات عند مغادرة أرض الملعب، بل تجدّدت في موقف السيارات، حيث تبادل لاعبون من الفريقين اللكمات، فيما حاول مدرّبون ومشجّعون الفصل بينهم.وتدخّل عناصر من مكتب شرطة مقاطعة فورسيث للسيطرة على الموقف، واستخدموا رذاذ الفلفل بعدما تعذّر تفريق المشاركين في العراك، قبل استعادة الهدوء.وأكّدت السلطات عدم تسجيل إصابات أو توقيفات، فيما أعلنت إدارة المدارس فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادثة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.وقرّرت الجهات المعنيّة تعزيز الإجراءات الأمنية خلال المباراة التالية بين المدرّستين، ولم تتّضح الأسباب التي أشعلت المواجهة الأولى داخل الملعب، بينما تواصل السلطات مراجعة التسجيلات والصور لتحديد ملابسات ما جرى، وهويّة المشاركين في الاشتباكات.