فيديو - وعد غريب يدفع طفلًا لتسلّق المدرّجات على ركبتيه

COM APENAS 11 ANOS ELE CUMPRIU A PROMESSA! 🖤🤍 A vitória do Timão teve um significado ainda mais especial para um pequeno torcedor de apenas 11 anos! Antes da partida, ele prometeu que subiria de joelhos a escadaria do setor Sul caso o Corinthians ganhasse. E promessa feita é promessa cumprida! 🥹 A mãe, Daiane, compartilhou o momento emocionante e falou sobre a paixão pelo clube, que atravessa gerações. Mais um corintiano aprendendo desde cedo o que é amar o Timão! 🦅 🎥: @daiane.svl.sccp *Contém legenda automática. #BrasileiraoNoSportv #Corinthians #FielTorcida #Timão #Futebol — sportv (@sportv) October 31, 2026

نفّذ طفل برازيلي يبلغ من العمر 11 عامًا وعدًا قطعه قبل مواجهة كورينثيانز وميراسول، إذ صعد درج المدرّج الجنوبي في ملعب "نيو كيميكا أرينا" على ركبتيه، احتفالًا بفوز فريقه، الجمعة، ضمن منافسات .وكان الطفل قد تعهّد قبل المباراة بأن يتسلّق الدرج على ركبتيه إذا نجح كورينثيانز في الفوز. وعندما انتهت المواجهة بهدفين دون ردّ لمصلحة فريقه، تمسّك بوعده، وبدأ يصعد الدرج درجة تلو الأخرى، خلال مغادرته المدرّجات.وشاركت والدته داياني اللحظات التي نفّذ فيها ابنها وعده، وتحدّثت عن محبة كورينثيانز داخل العائلة، والشغف الذي ينتقل بين أجيالها، في أظهر ارتباط الطفل بناديه منذ سنواته الأولى.واكتسبت الواقعة أهمّيّة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها كورينثيانز هذا الموسم، بعدما خاض المباراة وهو يصارع للابتعاد عن منطقة الهبوط، ورفع الفوز رصيد الفريق إلى 36 نقطة، ليقترب من منافسيه في معركة البقاء.ولم يحتج المشجّع الصغير إلى تسجيل هدف أو دخول أرض الملعب ليصبح صاحب إحدى أبرز لقطات الأمسية، إذ اختار سعادته بطريقة وعد بها قبل أن يعرف إن كان فريقه سينجح في تحقيق الفوز.