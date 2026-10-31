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فيديو - وعد غريب يدفع طفلًا لتسلّق المدرّجات على ركبتيه

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فيديو - وعد غريب يدفع طفلًا لتسلّق المدرّجات على ركبتيه
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رياضة

2026-10-31 | 19:32
فيديو - وعد غريب يدفع طفلًا لتسلّق المدرّجات على ركبتيه

كان الطفل قد تعهّد قبل المباراة بأن يتسلّق الدرج على ركبتيه إذا نجح كورينثيانز في الفوز

نفّذ طفل برازيلي يبلغ من العمر 11 عامًا وعدًا قطعه قبل مواجهة كورينثيانز وميراسول، إذ صعد درج المدرّج الجنوبي في ملعب "نيو كيميكا أرينا" على ركبتيه، احتفالًا بفوز فريقه، الجمعة، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.
وكان الطفل قد تعهّد قبل المباراة بأن يتسلّق الدرج على ركبتيه إذا نجح كورينثيانز في الفوز. وعندما انتهت المواجهة بهدفين دون ردّ لمصلحة فريقه، تمسّك بوعده، وبدأ يصعد الدرج درجة تلو الأخرى، خلال مغادرته المدرّجات.
وشاركت والدته داياني اللحظات التي نفّذ فيها ابنها وعده، وتحدّثت عن محبة كورينثيانز داخل العائلة، والشغف الذي ينتقل بين أجيالها، في مشهد أظهر ارتباط الطفل بناديه منذ سنواته الأولى.
واكتسبت الواقعة أهمّيّة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها كورينثيانز هذا الموسم، بعدما خاض المباراة وهو يصارع للابتعاد عن منطقة الهبوط، ورفع الفوز رصيد الفريق إلى 36 نقطة، ليقترب من منافسيه في معركة البقاء.
ولم يحتج المشجّع الصغير إلى تسجيل هدف أو دخول أرض الملعب ليصبح صاحب إحدى أبرز لقطات الأمسية، إذ اختار التعبير عن سعادته بطريقة وعد بها قبل أن يعرف إن كان فريقه سينجح في تحقيق الفوز.

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