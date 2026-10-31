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احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات

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احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات
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رياضة

2026-10-31 | 19:33
احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات

سقط مشجّع لألميريا الإسباني من مدرّجات ملعب "إيبوروا" أثناء احتفاله بهدف فريقه أمام إيبار

سقط مشجّع لألميريا الإسباني من مدرّجات ملعب "إيبوروا" أثناء احتفاله بهدف فريقه أمام إيبار، أمس السبت، في دوري الدرجة الثانية، في حادثة أثارت القلق وأجبرت الحكم على إيقاف المباراة لنحو عشرين دقيقة.
ووقعت الحادثة بعدما افتتح كيم جونيينت التسجيل لألميريا في الدقيقة الثامنة عشرة، إذ اندفع أنصار الفريق الضيف للاحتفال، قبل أن يسقط أحدهم من ارتفاع يُقدّر بثلاثة أمتار باتجاه المنطقة المحاذية لأرض الملعب.
وسارع المشجّعون إلى طلب المساعدة، فتدخّلت الطواقم الطبية التابعة للناديين والعاملون في الملعب لإسعاف المصاب، بينما قرّر الحكم دانيال ميراندا إرسال اللاعبين إلى غرف الملابس ريثما تنتهي عملية التدخّل.
وبحسب إفادة أحد الحاضرين في المدرّج، أُصيب المشجّع بجرح قرب حاجبه ونزف دمًا، لكنه ظلّ واعيًا وأشار إلى من حوله بأنّه بخير، رغم القلق الذي أثاره سقوطه.
ونُقل المشجّع، الذي عرّفته وسائل إعلام محلّيّة باسم غونزالو، بسيّارة إسعاف إلى مستشفى إيبار لإجراء فحوص إضافية، قبل أن يعود اللاعبون إلى الملعب وتُستأنف المواجهة.
وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، بعدما أدرك إيبار التعادل في الدقائق الأخيرة، لكنّ سقوط المشجّع طغى على أحداث اللقاء، في انتظار اتضاح طبيعة إصابته ونتائج الفحوص الطبية، من دون صدور تحديث طبي نهائي بشأن حالته حتى الآن.

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