ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات

ألقت الشرطة القبض على أربعة مشجّعين، إثر اضطرابات رافقت مواجهة برادفورد سيتي وهدرسفيلد ، أمس السبت، ضمن منافسات الدرجة الثالثة الإنجليزي، في غرب يوركشاير الذي أقيم على ملعب "فالي باريد".وبدأت الحوادث قبل انطلاق المباراة، عندما تدخّلت عناصر شرطة غرب يوركشاير للتعامل مع تصرّفات عدد من المشجّعين خارج الملعب، ما أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص، قبل تسجيل اعتقال رابع أثناء اللقاء.وشملت الاعتقالات رجلًا يبلغ 45 عامًا للاشتباه في اعتدائه على أحد العاملين في ، وآخر يبلغ 23 عامًا للاشتباه في ارتكابه مخالفة تتعلّق بالنظام العام.كذلك أوقفت الشرطة شابًّا يبلغ 18 عامًا للاشتباه في السكر والسلوك الفوضوي، ورجلًا يبلغ 52 عامًا للاشتباه في اعتدائه على أحد مسؤولي الأمن داخل الملعب.وجاءت هذه الحوادث وسط أجواء من التنافس الجماهيري بين الناديين، اللذين تجمعهما خصومة محلّيّة في منطقة غرب يوركشاير.وانتهت المباراة بفوز (3-0)، فيما واصل رجال الشرطة التعامل مع تداعيات الاضطرابات التي رافقت المواجهة.ولم تكشف السلطات عن هويّات الموقوفين أو انتماءاتهم التشجيعيّة، كما لم تُعلن تفاصيل إضافيّة بشأن الإجراءات القانونية المنتظرة بحقّهم.