ميسي إلى كورينثيانز؟

فوجئ مشجّعو كورينثيانز البرازيلي بإعلان رسمي على الموقع الإلكتروني لناديهم، يفيد بالتعاقد مع النجم لعام 2027، قبل أن يتبيّن أنّ الإعلان مزوّر، ونشره قراصنة اخترقوا الموقع فجر السبت.واستولى المخترقون على الصفحة الرسمية للنادي، ونشروا بيانًا مطوّلًا بعنوان يعلن انضمام إلى كورينثيانز، مرفقًا بصورة للنجم الأرجنتيني بقميص الفريق والأسود.ولم يكتفِ القراصنة بالإعلان، بل أضافوا تفاصيل ماليّة مختلقة تشرح كيفيّة إتمام الصفقة، إلى جانب تصريح مزوّر منسوب إلى ميسي، يعبّر فيه عن سعادته باللعب في .وبعد اكتشاف الاختراق، سارع النادي إلى إزالة المنشور وإيقاف الموقع مؤقّتًا، قبل أن يتمكّن فريق تكنولوجيا المعلومات من استعادة السيطرة عليه.وأكّد كورينثيانز أنّ الهجوم لم يتسبّب بخسائر ماليّة أو بتسرّب بياناته، معلنًا تعزيز إجراءات الحماية الرقميّة، بعدما توقّف أيضًا الموقع الرسمي لملعب "نيو كيميكا أرينا" بصورة احترازيّة.وجاءت الحادثة بعد أيام من تعرّض الموقع الإلكتروني لنادي بالميراس، الغريم التقليدي لكورينثيانز، لاختراق مماثل، تضمّن نشر عبارات ساخرة بشأن افتقاره إلى لقب للأندية.