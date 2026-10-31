أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

ميسي إلى كورينثيانز؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ميسي إلى كورينثيانز؟
A-
A+

رياضة

2026-10-31 | 19:36
ميسي إلى كورينثيانز؟

فوجئ مشجّعو كورينثيانز البرازيلي بإعلان رسمي على الموقع الإلكتروني لناديهم، يفيد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

فوجئ مشجّعو كورينثيانز البرازيلي بإعلان رسمي على الموقع الإلكتروني لناديهم، يفيد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعام 2027، قبل أن يتبيّن أنّ الإعلان مزوّر، ونشره قراصنة اخترقوا الموقع فجر السبت.
واستولى المخترقون على الصفحة الرسمية للنادي، ونشروا بيانًا مطوّلًا بعنوان يعلن انضمام ميسي إلى كورينثيانز، مرفقًا بصورة للنجم الأرجنتيني بقميص الفريق الأبيض والأسود.
ولم يكتفِ القراصنة بالإعلان، بل أضافوا تفاصيل ماليّة مختلقة تشرح كيفيّة إتمام الصفقة، إلى جانب تصريح مزوّر منسوب إلى ميسي، يعبّر فيه عن سعادته باللعب في البرازيل.
وبعد اكتشاف الاختراق، سارع النادي إلى إزالة المنشور وإيقاف الموقع مؤقّتًا، قبل أن يتمكّن فريق تكنولوجيا المعلومات من استعادة السيطرة عليه.
وأكّد كورينثيانز أنّ الهجوم لم يتسبّب بخسائر ماليّة أو بتسرّب بياناته، معلنًا تعزيز إجراءات الحماية الرقميّة، بعدما توقّف أيضًا الموقع الرسمي لملعب "نيو كيميكا أرينا" بصورة احترازيّة.
وجاءت الحادثة بعد أيام من تعرّض الموقع الإلكتروني لنادي بالميراس، الغريم التقليدي لكورينثيانز، لاختراق مماثل، تضمّن نشر عبارات ساخرة بشأن افتقاره إلى لقب كأس العالم للأندية.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - جماهير كورينثيانز تدير ظهرها للاعبين
2026-09-20

فيديو - جماهير كورينثيانز تدير ظهرها للاعبين

فيديو - ماتيو ميسي بطلًا بهدف في النهائي
2026-10-25

فيديو - ماتيو ميسي بطلًا بهدف في النهائي

فيديو - ميسي يدخل التاريخ بجائزة أميرة أستورياس
2026-10-23

فيديو - ميسي يدخل التاريخ بجائزة أميرة أستورياس

نبتة بألوان الأرجنتين تحمل اسم "ميسي"
2026-10-18

نبتة بألوان الأرجنتين تحمل اسم "ميسي"

ميسي إلى كورينثيانز؟

رياضة

كرة القدم

كورينثيانز

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - عكّاز مشجّع يطير باتّجاه الحكم
فيديو - رذاذ الفلفل يوقف عراكًا بين لاعبين أميركيين

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين
19:37

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

تنكّر بشخصيّة "غيرالت أوف ريفيا"، بطل سلسلة "ذا ويتشر" الشهيرة، احتفالًا بعيد الهالوين

19:37

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

تنكّر بشخصيّة "غيرالت أوف ريفيا"، بطل سلسلة "ذا ويتشر" الشهيرة، احتفالًا بعيد الهالوين

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات
19:35

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة مشجّعين، إثر اضطرابات رافقت مواجهة برادفورد سيتي وهدرسفيلد تاون

19:35

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة مشجّعين، إثر اضطرابات رافقت مواجهة برادفورد سيتي وهدرسفيلد تاون

احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات
19:33

احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات

سقط مشجّع لألميريا الإسباني من مدرّجات ملعب "إيبوروا" أثناء احتفاله بهدف فريقه أمام إيبار

19:33

احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات

سقط مشجّع لألميريا الإسباني من مدرّجات ملعب "إيبوروا" أثناء احتفاله بهدف فريقه أمام إيبار

اخترنا لكم
فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين
19:37
ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات
19:35
احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات
19:33
فيديو - وعد غريب يدفع طفلًا لتسلّق المدرّجات على ركبتيه
19:32

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026