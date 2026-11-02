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مخطّط مسلّح يستهدف قائد جماهير فنربخشة

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مخطّط مسلّح يستهدف قائد جماهير فنربخشة
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رياضة

2026-11-02 | 18:32
مخطّط مسلّح يستهدف قائد جماهير فنربخشة

أعلنت السلطات التركية توقيف خمسة مشتبه بهم في إسطنبول، على خلفيّة تحقيق بشأن التحضير لهجوم مسلّح يستهدف جيم غولباشي

أعلنت السلطات التركية توقيف خمسة مشتبه بهم في إسطنبول، على خلفيّة تحقيق بشأن التحضير لهجوم مسلّح يستهدف جيم غولباشي، قائد رابطة "شباب فنربخشة" المشجّعة للنادي التركي، بعد ضبط أسلحة وذخائر خلال عمليّات أمنيّة متتابعة.
وبحسب بيان النيابة العامّة في إسطنبول، بدأت التحقيقات بتوقيف شخص قدم من أضنة إلى المدينة، السبت، للاشتباه في ارتباطه بمخطّط تنسبه السلطات إلى جماعة "دالتونلار" الإجراميّة، وضُبط بحوزته مسدس غير مرخّص، وسلاح آلي، ومخزنان إضافيان.
وقادت التحقيقات إلى منزل في منطقة إسنيورت، حيث أوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص آخرين قدموا من غازي عنتاب، ليصل عدد الموقوفين المرتبطين مباشرة بمخطط الاعتداء إلى أربعة.
وفي عمليّة منفصلة، أوقفت السلطات شخصًا خامسًا للاشتباه في تزويد المجموعة بالأسلحة، وعثرت في منزله على بندقيّة طويلة و200 طلقة ذخيرة.
وأفادت النيابة بأنّ المعطيات المستخلصة من الإفادات الأوّليّة تشير إلى استعداد المشتبه بهم لتنفيذ هجوم على غولباشي، لكنّهم عدلوا عنه بسبب عدم توافر الظروف المناسبة.
ووفق البيان الرسمي، تواصل السلطات التحقيق لكشف ملابسات القضيّة، وتتبّع الصلات المحتملة للمجموعة داخل تركيا وخارجها، وتحديد دور كلّ مشتبه به في التخطيط للهجوم. ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل عن موعد مفترض للاعتداء أو إجراءات قضائيّة نهائيّة بحقّ الموقوفين. 

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مخطّط مسلّح يستهدف قائد جماهير فنربخشة

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جيم غولباشي

إسطنبول

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