فيديو - حياة الأسطورة مارتا تتحوّل إلى فيلم سينمائي

ستتحوّل مسيرة أسطورة البرازيلية مارتا إلى فيلم سينمائي، بعدما كُشف أمس الأربعاء عن الإعلان التشويقي الأوّل للعمل الذي يحمل اسمها، والمقرّر طرحه في دور السينما في 8 - أبريل 2027.وتؤدّي الممثّلة البرازيليّة أليس كارفاليو دور مارتا في الفيلم، الذي يتناول رحلة من طفولتها المتواضعة في ولاية ألاغواس البرازيليّة، مرورًا بالتحدّيات التي واجهتها لتحقيق حلم احتراف كرة القدم، وصولًا إلى تربّعها على عرش اللعبة النسائيّة عالميًّا.ويستعرض العمل أبرز المحطّات في مسيرة مارتا، التي انطلقت من نادي فاسكو دا غاما، قبل انتقالها إلى السويد، وتألّقها مع المنتخب البرازيلي، وتحقيقها إنجازًا تاريخيًّا بالفوز بجائزة أفضل لاعبة في ستّ مرّات.وشملت عمليّات التصوير مدنًا برازيليّة عدّة، بينها مسقط رأس النجمة، إضافة إلى ملاعب في ريو دي جانيرو، ومواقع في السويد ارتبطت بمسيرتها الاحترافيّة.ويتولّى إخراج الفيلم أندروشا وادينغتون، بمشاركة عدد من الممثّلين البرازيليّين، بينهم دريكا مورايس وإيراندهير سانتوس.ويأتي الإعلان عن الفيلم قبل أشهر من استضافة البرازيل للسيّدات 2027، ليعيد تسليط الضوء على مسيرة لاعبة أصبحت رمزًا عالميًّا النسائيّة ومصدر لأجيال من الرياضيّات.