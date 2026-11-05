فيديو - حياة الأسطورة مارتا تتحوّل إلى فيلم سينمائي

ستتحوّل مسيرة أسطورة كرة القدم
البرازيلية مارتا إلى فيلم سينمائي، بعدما كُشف أمس الأربعاء عن الإعلان التشويقي الأوّل للعمل الذي يحمل اسمها، والمقرّر طرحه في دور السينما في 8 نيسان
- أبريل 2027.
وتؤدّي الممثّلة البرازيليّة أليس كارفاليو دور مارتا في الفيلم، الذي يتناول رحلة النجمة
من طفولتها المتواضعة في ولاية ألاغواس البرازيليّة، مرورًا بالتحدّيات التي واجهتها لتحقيق حلم احتراف كرة القدم، وصولًا إلى تربّعها على عرش اللعبة النسائيّة عالميًّا.
ويستعرض العمل أبرز المحطّات في مسيرة مارتا، التي انطلقت من نادي فاسكو دا غاما، قبل انتقالها إلى السويد، وتألّقها مع المنتخب البرازيلي، وتحقيقها إنجازًا تاريخيًّا بالفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم
ستّ مرّات.
وشملت عمليّات التصوير مدنًا برازيليّة عدّة، بينها مسقط رأس النجمة، إضافة إلى ملاعب في ريو دي جانيرو، ومواقع في السويد ارتبطت بمسيرتها الاحترافيّة.
ويتولّى إخراج الفيلم أندروشا وادينغتون، بمشاركة عدد من الممثّلين البرازيليّين، بينهم دريكا مورايس وإيراندهير سانتوس.
ويأتي الإعلان عن الفيلم قبل أشهر من استضافة البرازيل كأس العالم
للسيّدات 2027، ليعيد تسليط الضوء على مسيرة لاعبة أصبحت رمزًا عالميًّا لكرة القدم
النسائيّة ومصدر إلهام
لأجيال من الرياضيّات.