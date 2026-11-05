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لاعب نيوكاسل يثير استنفارًا أمنيًا بسبب قوس وسهام

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لاعب نيوكاسل يثير استنفارًا أمنيًا بسبب قوس وسهام
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رياضة

2026-11-05 | 18:58
لاعب نيوكاسل يثير استنفارًا أمنيًا بسبب قوس وسهام

استنفر الدولي البوسني عمار ديديتش، مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قوّات الشرطة البريطانية

استنفر الدولي البوسني عمار ديديتش، مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قوات الشرطة البريطانية، بعدما شوهد يحمل قوسًا وسهامًا برفقة أحد أصدقائه قرب خزّان للمياه في منطقة نورثمبرلاند، ما استدعى إرسال ست سيارات شرطة على الأقل، بينها وحدات مسلّحة، للتحقّق من الموقف.
وبدأت الحادثة بعد ظهر الأربعاء، عندما أبلغ أحد المواطنين الشرطة عن وجود رجلين يحملان أدوات للرماية قرب خزّان للمياه في منطقة هارلو هيل، شمال شرقي إنجلترا، ما دفع السلطات إلى إطلاق عمليّة بحث عنهما.
وتمكّن عناصر الشرطة من العثور على اللاعب البالغ 24 عامًا وصديقه داخل سيارة في منطقة داراس هول، على بُعد نحو 11 كيلومترًا من موقع البلاغ، حيث أوقفوهما واستجوبوهما قبل مصادرة القوس والسهام.
وصادف وجود حارس نيوكاسل مارك غيليسبي، ومدافع الفريق السابق بول داميت، بالقرب من موقع توقيف ديديتش، فتوجّها إلى المكان وعرضا تقديم المساعدة.
وأكّدت شرطة نورثمبريا أنّ الأدوات كانت، بحسب المعلومات الأوّليّة، مخصّصة للاستخدام الترفيهي، وأنّ الحادثة لم تشكّل خطرًا على المواطنين، مشيرةً إلى استمرار الاستفسارات بشأن ملابساتها.
وتشير التقارير البريطانية إلى أنّ ديديتش، المنضمّ إلى نيوكاسل الصيف الماضي قادمًا من بنفيكا، لن يواجه على الأرجح عقوبة تأديبية من ناديه بسبب الواقعة. 
 

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لاعب نيوكاسل يثير استنفارًا أمنيًا بسبب قوس وسهام

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كرة القدم

عمار ديديتش

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