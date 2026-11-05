فيديو - جماهير فالنسيان تشغّل موسيقى السيرك سخريةً من فريقها

WE PROMISE YOU'VE NEVER SEEN (OR HEARD) THIS BEFORE 😭 Fans of , now languishing near the bottom of 's 3rd tier, played circus music mid-match to show their dissatisfaction 🤡 https://t.co/X3a7MLqztQ — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 5, 2026

اختارت جماهير نادي فالنسيان الفرنسي طريقة ساخرة للاحتجاج على تراجع نتائج فريقها، بعدما شغّلت موسيقى السيرك خلال مباراته أمام أورليان، أمس الخميس، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدرجة الثالثة، في خطوة عبّرت عن استيائها من الأداء المتواضع للاعبين.ووقعت الحادثة في الدقيقة الخامسة والثلاثين من المواجهة، عندما كان فالنسيان متأخّرًا بهدف، إذ بدأت موسيقى مرتبطة بعروض المهرّجين والألعاب البهلوانيّة تتردّد في المدرّجات، بينما كان لاعبو الفريق يتبادلون التمريرات في منتصف ملعبهم.وجاء الاحتجاج في ظلّ معاناة فالنسيان هذا الموسم، بعدما اكتفى بتحقيق انتصارين فقط، وتراجع إلى عشر في الترتيب، بالقرب من منطقة الهبوط إلى الدرجة الرابعة.ولم تكن هذه المرّة الأولى التي تعبّر فيها جماهير النادي عن غضبها، إذ سبق أن احتجّت على سوء النتائج وتراجع مستوى الفريق، مطالبةً بتغييرات تعيد النادي إلى المنافسة.ورغم الأجواء الساخرة التي رافقت اللقاء، تمكّن فالنسيان من العودة بعد تأخّره بهدفين، لينهي المباراة بالتعادل (2-2)، بعدما سجّل رايان إكرا هدف تقليص الفارق، قبل أن يدرك ندياي التعادل من ركلة جزاء.