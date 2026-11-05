أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - جماهير فالنسيان تشغّل موسيقى السيرك سخريةً من فريقها

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جماهير فالنسيان تشغّل موسيقى السيرك سخريةً من فريقها
A-
A+

رياضة

2026-11-05 | 18:59
فيديو - جماهير فالنسيان تشغّل موسيقى السيرك سخريةً من فريقها

اختارت جماهير نادي فالنسيان الفرنسي طريقة ساخرة للاحتجاج على تراجع نتائج فريقها، بعدما شغّلت موسيقى السيرك

اختارت جماهير نادي فالنسيان الفرنسي طريقة ساخرة للاحتجاج على تراجع نتائج فريقها، بعدما شغّلت موسيقى السيرك خلال مباراته أمام أورليان، أمس الخميس، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الثالثة، في خطوة عبّرت عن استيائها من الأداء المتواضع للاعبين.
ووقعت الحادثة في الدقيقة الخامسة والثلاثين من المواجهة، عندما كان فالنسيان متأخّرًا بهدف، إذ بدأت موسيقى مرتبطة بعروض المهرّجين والألعاب البهلوانيّة تتردّد في المدرّجات، بينما كان لاعبو الفريق يتبادلون التمريرات في منتصف ملعبهم.
وجاء الاحتجاج في ظلّ معاناة فالنسيان هذا الموسم، بعدما اكتفى بتحقيق انتصارين فقط، وتراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب، بالقرب من منطقة الهبوط إلى الدرجة الرابعة.
ولم تكن هذه المرّة الأولى التي تعبّر فيها جماهير النادي عن غضبها، إذ سبق أن احتجّت على سوء النتائج وتراجع مستوى الفريق، مطالبةً بتغييرات تعيد النادي إلى المنافسة.
ورغم الأجواء الساخرة التي رافقت اللقاء، تمكّن فالنسيان من العودة بعد تأخّره بهدفين، لينهي المباراة بالتعادل (2-2)، بعدما سجّل رايان إكرا هدف تقليص الفارق، قبل أن يدرك جونيور ندياي التعادل من ركلة جزاء.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - مدرّب يستفزّ جماهير فريقه السابق ويشعل إشكالًا
2026-09-19

فيديو - مدرّب يستفزّ جماهير فريقه السابق ويشعل إشكالًا

جماهير برازيلية تطالب فريقها بالخسارة عمدًا
03:50

جماهير برازيلية تطالب فريقها بالخسارة عمدًا

فيديو - جماهير يوفنتوس تحرق أوشحة الفريق احتجاجًا
2026-10-19

فيديو - جماهير يوفنتوس تحرق أوشحة الفريق احتجاجًا

فيديو - توابيت ودجاج بلاستيكي.. جماهير ساو باولو تسخر من غريمها
03:54

فيديو - توابيت ودجاج بلاستيكي.. جماهير ساو باولو تسخر من غريمها

فيديو - جماهير فالنسيان تشغّل موسيقى السيرك سخريةً من فريقها

رياضة

كرة القدم

فالنسيان

رايان إكرا

جونيور ندياي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حيدر والشحف يلتقيان إنفانتينو في المغرب لبحث مشروع الملعب
فيديو - توابيت ودجاج بلاستيكي.. جماهير ساو باولو تسخر من غريمها

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - وان بيساكا يبني قصرًا ضخمًا لوالديه في الكونغو
19:02

فيديو - وان بيساكا يبني قصرًا ضخمًا لوالديه في الكونغو

يتميّز بحجمه الكبير وتصميمه الشبيه بالمجمّعات السكنية، ما جعله أقرب في مظهره إلى برج سكني

19:02

فيديو - وان بيساكا يبني قصرًا ضخمًا لوالديه في الكونغو

يتميّز بحجمه الكبير وتصميمه الشبيه بالمجمّعات السكنية، ما جعله أقرب في مظهره إلى برج سكني

فيديو - حارس أمن يمنع لاعبة من الاحتفال مع طفلتها
19:01

فيديو - حارس أمن يمنع لاعبة من الاحتفال مع طفلتها

توجّهت خايميس إلى المدرجات لاصطحاب طفلتها ومشاركتها فرحة الانتصار، إلّا أنّ أحد عناصر الأمن حال دون ذلك

19:01

فيديو - حارس أمن يمنع لاعبة من الاحتفال مع طفلتها

توجّهت خايميس إلى المدرجات لاصطحاب طفلتها ومشاركتها فرحة الانتصار، إلّا أنّ أحد عناصر الأمن حال دون ذلك

لاعب نيوكاسل يثير استنفارًا أمنيًا بسبب قوس وسهام
18:58

لاعب نيوكاسل يثير استنفارًا أمنيًا بسبب قوس وسهام

استنفر الدولي البوسني عمار ديديتش، مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قوّات الشرطة البريطانية

18:58

لاعب نيوكاسل يثير استنفارًا أمنيًا بسبب قوس وسهام

استنفر الدولي البوسني عمار ديديتش، مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قوّات الشرطة البريطانية

اخترنا لكم
فيديو - وان بيساكا يبني قصرًا ضخمًا لوالديه في الكونغو
19:02
فيديو - حارس أمن يمنع لاعبة من الاحتفال مع طفلتها
19:01
لاعب نيوكاسل يثير استنفارًا أمنيًا بسبب قوس وسهام
18:58
أبطال غرب آسيا يتوجّهون إلى عُمان لخوض التصفيات الآسيوية للناشئين
18:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026