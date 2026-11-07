أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

سيدات لبنان بطلات غرب ووسط آسيا للركبي يونيون

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيدات لبنان بطلات غرب ووسط آسيا للركبي يونيون
A-
A+

رياضة

2026-11-07 | 18:11
سيدات لبنان بطلات غرب ووسط آسيا للركبي يونيون

تُوّج منتخب لبنان للسيدات للركبي يونيون بلقب بطولة غرب ووسط آسيا

تُوّج منتخب لبنان للسيدات للركبي يونيون بلقب بطولة غرب ووسط آسيا التي أقيمت في مدينة العقبة الأردنية بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الأردن صاحب الأرض (22-0) محققًا ستة انتصارات متتالية دون أي خسارة.

وكان منتخب الأرز قد فاز على سوريا (32-0) والسعودية (27-5) والأردن (22-7) والعراق (35-0) قبل أن يتخطّى السعودية في نصف النهائي (17-5) ويحسم اللقب في النهائي أمام الأردن.

وسلّم رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للركبي قيس الظالعي كأس البطولة إلى لاعبات المنتخب اللبناني تتويجًا لإنجازهنّ وتألقهنّ في البطولة.

وبهذا الإنجاز أكّدت سيدات الأرز حضورهن القوي على الساحة الآسيويّة ورفعن اسم لبنان عالياً بإحراز لقب مستحق بعد مسيرة مثالية.
 

مقالات ذات صلة

أبطال غرب آسيا يتوجّهون إلى عُمان لخوض التصفيات الآسيوية للناشئين
2026-11-05

أبطال غرب آسيا يتوجّهون إلى عُمان لخوض التصفيات الآسيوية للناشئين

مجتبى خامنئي لقادته العسكريين: نسعى لتشكيل نظام سياسي وأمني جديد في غرب آسيا
2026-10-31

مجتبى خامنئي لقادته العسكريين: نسعى لتشكيل نظام سياسي وأمني جديد في غرب آسيا

أبطال غرب آسيا يعودون إلى بيروت
2026-10-06

أبطال غرب آسيا يعودون إلى بيروت

أبطال غرب آسيا.. منتخب لبنان للناشئين يحطّ الرحال في بيروت (فيديو)
2026-10-06

أبطال غرب آسيا.. منتخب لبنان للناشئين يحطّ الرحال في بيروت (فيديو)

سيدات لبنان بطلات غرب ووسط آسيا للركبي يونيون

رياضة

رياضات متنوعة

لبنان

الأردن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جماهير تركية تقتحم الحلبة وتعتدي على ملاكم
فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا

اقرأ ايضا في رياضة

اتهامات لبيلينغهام وروديغر بالاعتداء على الأمن في ميستايا
18:16

اتهامات لبيلينغهام وروديغر بالاعتداء على الأمن في ميستايا

بيلينغهام وجّه ضربة إلى أحد عناصر الأمن، فيما صفع روديغر عنصرًا آخر

18:16

اتهامات لبيلينغهام وروديغر بالاعتداء على الأمن في ميستايا

بيلينغهام وجّه ضربة إلى أحد عناصر الأمن، فيما صفع روديغر عنصرًا آخر

فيديو - جماهير تركية تقتحم الحلبة وتعتدي على ملاكم
18:14

فيديو - جماهير تركية تقتحم الحلبة وتعتدي على ملاكم

اندلعت الفوضى بعدما أقدم علييف على توجيه حركة استفزازية نحو الجماهير التركية عقب إعلان فوزه

18:14

فيديو - جماهير تركية تقتحم الحلبة وتعتدي على ملاكم

اندلعت الفوضى بعدما أقدم علييف على توجيه حركة استفزازية نحو الجماهير التركية عقب إعلان فوزه

فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا
03:37

فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا

ظهر مرتديًا قميص المنتخب الأرجنتيني، قبل أن يُحرق ضمن فعاليّات المناسبة السنويّة

03:37

فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا

ظهر مرتديًا قميص المنتخب الأرجنتيني، قبل أن يُحرق ضمن فعاليّات المناسبة السنويّة

اخترنا لكم
اتهامات لبيلينغهام وروديغر بالاعتداء على الأمن في ميستايا
18:16
فيديو - جماهير تركية تقتحم الحلبة وتعتدي على ملاكم
18:14
فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا
03:37
فيديو - طرد واشتباكات تشعل ديربي كراكوف
02:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026