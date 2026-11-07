سيدات لبنان بطلات غرب ووسط آسيا للركبي يونيون

تُوّج منتخب للسيدات للركبي يونيون بلقب بطولة غرب ووسط آسيا التي أقيمت في مدينة العقبة الأردنية بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب صاحب (22-0) محققًا ستة انتصارات متتالية دون أي خسارة.وكان منتخب الأرز قد فاز على (32-0) والسعودية (27-5) والأردن (22-7) والعراق (35-0) قبل أن يتخطّى في نصف النهائي (17-5) ويحسم اللقب في النهائي أمام الأردن.وسلّم رئيس الاتحادين والآسيوي للركبي قيس الظالعي كأس البطولة إلى لاعبات المنتخب اللبناني تتويجًا لإنجازهنّ وتألقهنّ في البطولة.وبهذا الإنجاز أكّدت سيدات الأرز حضورهن القوي على الساحة الآسيويّة ورفعن اسم لبنان عالياً بإحراز لقب مستحق بعد مسيرة مثالية.