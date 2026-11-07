فيديو - جماهير تركية تقتحم الحلبة وتعتدي على ملاكم

🚨 İstanbul'da WBC Silver ağır sıklet kemeri için karşılaşan Umut Çamkıran ve Mourad Aliev'in maçında ortalık karıştı! Puanla kazanan Aliyev'in taraftarlara yaptığı hareket sonrası Türk taraftarlar ringe girerek Aliev'e SALDIRDI! ( 📽 Fight Club Türkiye / ) https://t.co/bhrs0xCmS4 — Fight Digitale (@fightdigitale) November 7, 2026

تحوّلت مواجهة الملاكمة بين أوموت تشامكيران والفرنسي من أصل أذربيجاني مراد علييف، في إسطنبول، إلى اشتباكات عنيفة، بعدما اقتحم عدد من المشجعين الحلبة واعتدوا على علييف عقب فوزه بالنقاط، في ختام نزال على لقب الحزام الفضي للوزن الثقيل التابع للمجلس العالمي للملاكمة "WBC".واندلعت الفوضى بعدما أقدم علييف على حركة استفزازية نحو الجماهير عقب إعلان فوزه، ما أثار غضب عدد من المشجّعين الذين تجاوزوا الحواجز ودخلوا الحلبة لمهاجمته.وتدخّل أفراد من الفريقين والمنظمون وعناصر الأمن وسط الاشتباكات التي امتدّت إلى أنحاء الحلبة، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الاعتداء على الملاكم الفائز.وأُقيم النزال في صالة أولكر الرياضية بإسطنبول، أمس السبت، ضمن أمسية للملاكمة جمعت عددًا من المحترفين، وكان من المقرّر أن يمتدّ إلى 12 جولة لحسم هوية صاحب الحزام الفضّي في فئة الوزن الثقيل.ودخل تشامكيران المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم، بعدما حقّق 25 انتصارًا، بينها 23 بالضربة القاضية، فيما سبق لعلييف تمثيل في أولمبياد طوكيو.وطغت الاشتباكات على نهاية الأمسية الرياضية، بعدما تحوّل الاحتفال بالفوز إلى مواجهة بين الجماهير والموجودين داخل الحلبة، وسط محاولات متواصلة لإعادة الهدوء.