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فيديو - جماهير تركية تقتحم الحلبة وتعتدي على ملاكم

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فيديو - جماهير تركية تقتحم الحلبة وتعتدي على ملاكم
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رياضة

2026-11-07 | 18:14
فيديو - جماهير تركية تقتحم الحلبة وتعتدي على ملاكم

اندلعت الفوضى بعدما أقدم علييف على توجيه حركة استفزازية نحو الجماهير التركية عقب إعلان فوزه

تحوّلت مواجهة الملاكمة بين التركي أوموت تشامكيران والفرنسي من أصل أذربيجاني مراد علييف، في إسطنبول، إلى اشتباكات عنيفة، بعدما اقتحم عدد من المشجعين الحلبة واعتدوا على علييف عقب فوزه بالنقاط، في ختام نزال على لقب الحزام الفضي للوزن الثقيل التابع للمجلس العالمي للملاكمة "WBC".
واندلعت الفوضى بعدما أقدم علييف على توجيه حركة استفزازية نحو الجماهير التركية عقب إعلان فوزه، ما أثار غضب عدد من المشجّعين الذين تجاوزوا الحواجز ودخلوا الحلبة لمهاجمته.
وتدخّل أفراد من الفريقين والمنظمون وعناصر الأمن وسط الاشتباكات التي امتدّت إلى أنحاء الحلبة، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الاعتداء على الملاكم الفائز.
وأُقيم النزال في صالة أولكر الرياضية بإسطنبول، أمس السبت، ضمن أمسية للملاكمة جمعت عددًا من المحترفين، وكان من المقرّر أن يمتدّ إلى 12 جولة لحسم هوية صاحب الحزام الفضّي في فئة الوزن الثقيل.
ودخل تشامكيران المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم، بعدما حقّق 25 انتصارًا، بينها 23 بالضربة القاضية، فيما سبق لعلييف تمثيل فرنسا في أولمبياد طوكيو.
وطغت الاشتباكات على نهاية الأمسية الرياضية، بعدما تحوّل الاحتفال بالفوز إلى مواجهة بين الجماهير والموجودين داخل الحلبة، وسط محاولات متواصلة لإعادة الهدوء.
 
 

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