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اتهامات لبيلينغهام وروديغر بالاعتداء على الأمن في ميستايا

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اتهامات لبيلينغهام وروديغر بالاعتداء على الأمن في ميستايا
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رياضة

2026-11-07 | 18:16
اتهامات لبيلينغهام وروديغر بالاعتداء على الأمن في ميستايا

بيلينغهام وجّه ضربة إلى أحد عناصر الأمن، فيما صفع روديغر عنصرًا آخر

اندلعت اشتباكات في الممر المؤدي إلى غرف تبديل الملابس بملعب ميستايا، خلال استراحة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني، أمس السبت، وسط اتهامات للاعبَي النادي الملكي جود بيلينغهام وأنطونيو روديغر بالاعتداء على اثنين من أفراد الأمن.
وبحسب الصحافي الإسباني ناتشو سانشيس، فإنّ بيلينغهام وجّه ضربة إلى أحد عناصر الأمن، فيما صفع روديغر عنصرًا آخر خلال الفوضى التي رافقت توجه اللاعبين إلى غرف الملابس.
وبدأت التوتّرات عقب نهاية الشوط الأول، عندما احتجّ لاعبو فالنسيا على قرارات الحكم، ولا سيما المخالفة التي سبقت هدف فيديريكو فالفيردي، قبل أن تتطور المشادات إلى مواجهات بين لاعبي الفريقين.
وأفادت تقارير إسبانية بأنّ روديغر وبيلينغهام وإيدير ميليتاو دخلوا في مشادات مع لاعبي فالنسيا، ما استدعى تدخل أفراد الأمن والشرطة للفصل بينهم ومنع تفاقم الاشتباكات. 
وأشار سانشيس إلى أنّ أفراد الأمن أبلغوا الحكم بالحادثة، وأنّ الأخير دوّن إفاداتهم تمهيدًا لاحتمال إدراجها في تقرير المباراة، من دون تأكيد رسمي لورودها فيه.
وانتهت المواجهة بفوز ريال مدريد (3-0)، سجّلها فالفيردي وأردا غولر وكيليان مبابي، لكنّ أحداث النفق أثارت جدلًا بشأن احتمال اتخاذ إجراءات انضباطية بحق المتورطين. 

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كرة القدم

أنطونيو روديغر

جود بيلينغهام

ريال مدريد

فالنسيا

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