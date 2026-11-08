فيديو - اعتدى على جامع الكرات فاحتفل بطرده

This ballboy drew a red card in the Canadian Premier League playoffs, then started hyping up the crowd 😭 And the ballboy is reportedly the Cavalry head coach's son 🤯 https://t.co/yw8FUvpCsf — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 8, 2026

أثار جامع كرات من الحماس بين جماهير كافالري الكندي، بعدما بطريقة غير مألوفة بطرد لاعب من الفريق المنافس اعتدى عليه خلال الدقائق من مباراة نصف نهائي الدوري الكندي .ووقعت الحادثة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، عندما حاول لاعب سوبرا كيبيك أليساندرو بييلو استعادة بسرعة لتنفيذ رمية تماس، فانتزعها من يدي جامع الكرات ودفعه بقوة، ما أدّى إلى سقوط الأخير خلف الحاجز الإعلاني.وطالب الجهاز الفنّي لكافالري بمراجعة الواقعة، ليتوجّه الحكم إلى الشاشة ويقرّر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه بييلو بسبب السلوك العنيف.لكنّ اللافت كان ردّ فعل جامع الكرات، الذي استدار نحو المدرّجات ورفع ذراعيه، قبل أن يقفز فرحًا ويحرّض المشجعين على الاحتفال معه بقرار الطرد.وأعرب معلّق المباراة عن دهشته من تصرّف الفتى، مؤكّدًا أنه لم يصادف موقفًا مماثلًا خلال أكثر من 400 مباراة علّق عليها في الدوري الكندي.وانتهت المواجهة بفوز كافالري (2-0)، ليتأهّل إلى المباراة النهائية بمجموع (3-2)، حيث سيواجه أتلتيكو أوتاوا في 21 تشرين الثاني – نوفمبر الحالي، بعدما طغت حادثة جامع الكرات على الدقائق الأخيرة من اللقاء.