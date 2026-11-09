راؤول يعود للتدريب من بوابة أوفييدو

أعلن نادي أوفييدو الإسباني تعيين أسطورة راؤول غونزاليس مديرًا فنيًا للفريق، بعقد يمتد حتى حزيران - يونيو 2028، ليخوض أول تجربة تدريبية له مع فريق أوّل محترف، بعد سنوات أمضاها في تدريب الفئات العمرية بالنادي الملكي.وجاء تعيين راؤول، البالغ 49 عامًا، عقب إقالة المدرّب خوليان كاليرو، رغم فوز الفريق على قادش (2-1) في الجولة من الدرجة الثانية الإسباني، في قرار مفاجئ اتخذته إدارة النادي.وكان راؤول قد بدأ مسيرته التدريبية عام 2018 داخل ريال ، قبل قيادة فريق للفوز بدوري أبطال للشباب عام 2020، ثم تولّي تدريب ريال مدريد كاستيا لستّة مواسم.ويستعدّ المهاجم الإسباني السابق لقيادة مباراته الأولى السبت المقبل أمام جيرونا على ملعب كارلوس تارتييري، ضمن مساعي النادي للعودة إلى دوري الدرجة الأولى.ويحمل راؤول سجلًّا حافلًا خلال مسيرته لاعبًا، بعدما تُوّج بستة ألقاب في وثلاثة في مع ريال مدريد.والمفارقة أنّ نجله هيكتور يلعب حاليًا مع الفريق الرديف لأوفييدو، الذي انضم إليه الصيف الماضي، ليجمع النادي الأب وابنه في تجربة .