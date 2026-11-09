راؤول يعود للتدريب من بوابة أوفييدو

أعلن نادي ريال
أوفييدو الإسباني تعيين أسطورة ريال مدريد
راؤول غونزاليس مديرًا فنيًا للفريق، بعقد يمتد حتى حزيران - يونيو 2028، ليخوض أول تجربة تدريبية له مع فريق أوّل محترف، بعد سنوات أمضاها في تدريب الفئات العمرية بالنادي الملكي.
وجاء تعيين راؤول، البالغ 49 عامًا، عقب إقالة المدرّب خوليان كاليرو، رغم فوز الفريق على قادش (2-1) في الجولة الأخيرة
من دوري
الدرجة الثانية الإسباني، في قرار مفاجئ اتخذته إدارة النادي.
وكان راؤول قد بدأ مسيرته التدريبية عام 2018 داخل أكاديمية
ريال مدريد
، قبل قيادة فريق الشباب
للفوز بدوري أبطال أوروبا
للشباب عام 2020، ثم تولّي تدريب ريال مدريد كاستيا لستّة مواسم.
ويستعدّ المهاجم الإسباني السابق لقيادة مباراته الأولى السبت المقبل أمام جيرونا على ملعب كارلوس تارتييري، ضمن مساعي النادي للعودة إلى دوري الدرجة الأولى.
ويحمل راؤول سجلًّا حافلًا خلال مسيرته لاعبًا، بعدما تُوّج بستة ألقاب في الدوري الإسباني
وثلاثة في دوري أبطال أوروبا
مع ريال مدريد.
والمفارقة أنّ نجله هيكتور يلعب حاليًا مع الفريق الرديف لأوفييدو، الذي انضم إليه الصيف الماضي، ليجمع النادي الأب وابنه في تجربة جديدة
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