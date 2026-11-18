دخل النجم المصري محمد صلاح خرائط غوغل رسميًا، بعدما أطلقت السلطات اسمه على أحد شوارع مدينة طرابزون، تكريمًا لقائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور، في خطوة تعكس المكانة التي يحظى بها لدى جماهير النادي والمسؤولين المحليين.وبحسب وسائل إعلام تركية، اكتملت الإجراءات الرسمية لتغيير اسم شارع "سيلفي"، الواقع في حي كاشوستو بمنطقة يومرا، إلى "شارع محمد صلاح"، بعد موافقة المجلس البلدي والحصول على اعتماد التركيّة، ليظهر الاسم الجديد على خرائط غوغل وأنظمة الملاحة الرقميّة.وأوضح رئيس بلدية يومرا، مصطفى بييك، أنّ المشروع لا يقتصر على تغيير اسم الشارع، بل يتضمّن تركيب لافتات تعريفية عند مدخله ومخرجه، وتنفيذ رسومات جدارية تستعرض مسيرة النجم المصري، إلى جانب تصاميم مستوحاة من تاريخ طرابزون سبور.وتعمل البلديّة أيضًا على تجهيز المنطقة وتنظيم مواقف السيارات، استعدادًا لاستقبال الجماهير والزوار، مع التخطيط لإقامة حفل افتتاح رسمي يُدعى إليه صلاح وممثلون عن ناديه.وتكتسب المبادرة أهمّيّة خاصّة كون الشارع يقع الذي يسلكه اللاعب بصورة يوميّة للوصول إلى منزله، ما يعني أنه سيمر أمام لافتات تحمل اسمه، في تكريم لافت لمسيرته الكروية.