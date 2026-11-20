Ref had to be held back from Luka 😳 Wait for Austin Reaves 😅 https://t.co/p1VJ7To7u6 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 19, 2026

أثارت مشادّة بين نجم ليكرز لوكا دونتشيتش والحكم تري مادوكس جدلًا في كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما اضطرّ أحد أعضاء الجهاز الفنّي إلى التدخّل للفصل بينهما خلال مواجهة يوتا جاز.ووقعت الحادثة مع نهاية الشوط الأوّل، حين كان دونتشيتش يتّجه نحو غرف الملابس، قبل أن يتبادل كلمات مع مادوكس، الذي استدار نحوه واقترب منه في أثار استغراب المتابعين.وتدخّل مساعد مدرّب ليكرز سكوت بروكس سريعًا، وأبعد الحكم عن اللاعب، بينما حاول أوستن ريفز وماتيس ثايبول تهدئة دونتشيتش وإبعاده عن موقع المواجهة.وظهر النجم السلوفيني وهو ينظر إلى الحكم بدهشة، بعدما تطورت المحادثة القصيرة إلى مواجهة متوترة، من دون أن يحدث أيّ احتكاك جسدي بين الطرفين.وتعيد الواقعة إلى الواجهة خلافًا سابقًا بين دونتشيتش ومادوكس، إذ كان اللاعب قد تلقّى غرامة قدرها 50 ألف في آذار - الماضي، بعدما وجّه إشارة اعتُبرت غير لائقة نحو الحكم نفسه خلال مباراة أمام نيكس.ولم يعلن الدوري الأميركي اتّخاذ أي إجراء تأديبي بشأن المشادة الجديدة، التي طغت على أحاديث الجماهير بعد المباراة.