Tcheco, treinador do Paraná, foi comemorar o gol do time com a torcida e quando voltou o segurança achou que ele era um torcedor invadindo o campo. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/tNMNiQmVl6 — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) November 21, 2026

تعرّض تشيكو، مدرّب نادي البرازيلي، لموقف غير متوقّع خلال بارانا أمام أتلتيكو باراناينسي، بعدما أمسك به أحد عناصر الأمن ظنًّا منه أنه مشجّع يحاول اقتحام أرض الملعب.وبدأت الواقعة عندما سجّل بارانا هدفه الثاني، فانطلق تشيكو للاحتفال مع الجماهير في ملعب كابانيما بمدينة كوريتيبا، قبل أن يحاول العودة إلى المنطقة الفنّيّة لمتابعة المباراة، لكنّ أحد أفراد الأمن اعترض طريقه وأمسك به من الخلف، واضعًا ذراعه حول عنقه في محاولة لتوقيفه.وتدخّل أفراد من الجهاز الفنّي سريعًا لإبلاغ رجل الأمن بأنّ الشخص الذي يحتجزه هو مدرّب الفريق، ليُطلق سراحه فور إدراكه الالتباس، ويعود تشيكو إلى متابعة اللقاء.وجاءت الحادثة وسط أجواء حماسيّة في مباراة حاسمة على اللقب، بعدما تقدّم بارانا بهدفين قبل أن يقلّص منافسه الفارق في الدقائق .وسجّل سالازار الهدف الأول لبارانا في الشوط الأول، وأضاف روان ليما الثاني بعد الاستراحة، قبل أن يرد برايان بهدف متأخر لأتلتيكو باراناينسي.ورغم فوز بارانا بالمباراة (2-1)، ذهبت الكأس إلى أتلتيكو باراناينسي الذي كان قد فاز ذهابًا (1-0)، وحسم اللقب بركلات الترجيح (11-10) بعد تعادل الفريقين بمجموع المباراتين (2-2).