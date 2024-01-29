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كلاس بحث انتخابات منتدى الشباب الاسلامي مع سفير تركيا والقائم بأعمال العراق

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كلاس بحث انتخابات منتدى الشباب الاسلامي مع سفير تركيا والقائم بأعمال العراق
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شباب و كشافة

2024-01-29 | 09:48
كلاس بحث انتخابات منتدى الشباب الاسلامي مع سفير تركيا والقائم بأعمال العراق

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبة سفير الجمهورية التركية في لبنان علي باريش أولوصوي ترافقه المستشارة سيلما يورتيري.
حضر الاجتماع رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر وتخلله البحث في العلاقات الثنائية، وضرورة وضع الاتفاق بين البلدين موضع التنفيذ، وتم إبلاغه موقف لبنان من انتخابات منتدى الشباب الاسلامي.
واستعرض الوزير كلاس مع ضيفه التركي موضوع الملاعب في لبنان والحالة المزرية التي تمر بها وسلّمه دراسة أعدّتها الوزارة لهذه الغاية سعياً الى مساعدة تركية محتملة، حيث تم الاتفاق على لقاء يجمع ممثلين عن الوزارة مع مؤسسة تيكا التركية المعنية في مجال الدعم الخارجي على أنواعه.
كما استقبل كلاس القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في لبنان أمين النصراوي يرافقه ، حيث جرى البحث في شؤون مشتركة، وكلّف الوزير ضيفه بتسليم رسالة شفهية إلى نظيره العراقي الدكتور محمد أحمد المبرقع، تتعلق بالموقف الموّحد للبلدين من انتخابات منتدى الشباب الاسلامي، وقدّم له دراسة الوزارة بشأن وضع الملاعب اللبنانية طالباً مساهمة عراقية في هذا المجال.

كلاس بحث انتخابات منتدى الشباب الاسلامي مع سفير تركيا والقائم بأعمال العراق

رياضة

شباب و كشافة

الدكتور جورج كلاس

منتدى الشباب الاسلامي

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