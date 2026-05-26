الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
print
وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا
A-
A+

شباب و كشافة

2026-05-26 | 11:46
وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا

بادرت بايراقداريان الى تقديم هدايا لنحو 500 من الفتية والفتيات من العائلات النازحة

قامت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، اليوم الثلاثاء، بزيارة الى مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت، لمعايدة أهلنا النازحين، في مناسبة عيد الأضحى المبارك.
 

وبادرت بايراقداريان الى تقديم هدايا لنحو 500 من الفتية والفتيات من العائلات النازحة المقيمة في المدينة الرياضية، في لفتة رمزية، للمعايدة بالأضحى.
 

وتحدثت بايراقداريان إلى الفتية والفتيات، فقالت "في عيد الأضحى المبارك، أردنا أن نكون إلى جانب الأطفال، لأن فرحة العيد تبدأ من ابتسامتهم".
 

وقالت "وجودنا اليوم في مدينة كميل شمعون الرياضية ليس مجرد توزيع هدايا، بل رسالة محبة وأمل، ورسالة تؤكد أن الدولة يجب أن تبقى قريبة من ناسها، وخاصة من الأطفال والشباب".
 

وأضافت "العيد مناسبة للتضامن والتلاقي، ولبنان رغم كل التحديات لا يزال قادراً على أن يصنع الفرح وأن يتمسّك بقيمه الإنسانية والوطنية، ومن موقعنا في وزارة الشباب والرياضة، سنبقى نعمل لكي تكون المساحات الرياضية والشبابية أماكن جامعة للحياة والفرح والانتماء".
 

وشارك في الجولة وتوزيع الهدايا وتنظيم المناسبة، ثلّة من الكشافة من عدد من الجمعيات الكشفية اللبنانية، تقدمتهم السيدة فايزة قنبر، مفوض عام اتحاد كشاف لبنان رئيس لجنة ادارة الكوارث في الاتحاد، والقائد هيثم شرف، منسق ادارة كوارث منطقة بيروت، في تعبير رمزي عن وحدة شباب لبنان من كل المناطق والطوائف.
 

كما شارك في التنظيم وتوزيع الهدايا قطاع الناشئين والشباب في الصليب الأحمر اللبناني ممثلاً بعدد من المتطوعات والمتطوعين.
 

ورافق بايراقداريان في جولتها، رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الدكتور ناجي حمود، ورئيس مصلحة الشباب في الوزارة حسن شرارة، المنظمة لهذه المبادرة، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة زكريا شرارة، ورئيس دائرة العلاقات العامة بالإنابة في الوزارة سينتيا معلوف، والسيدة ريتا رزق من مكتب الوزيرة، وموظفي مصلحة الشباب حيدر قليط ومحمد الشمعة وإدغار بلان.

مقالات ذات صلة

نقابة الصحافة اللبنانية: عطلة الصحف في 25 أيار ووقف العمل من 27 حتى 29 أيار بمناسبة عيد الأضحى
2026-05-20

نقابة الصحافة اللبنانية: عطلة الصحف في 25 أيار ووقف العمل من 27 حتى 29 أيار بمناسبة عيد الأضحى

وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا

رياضة

شباب و كشافة

وزيرة الشباب والرياضة

نورا بايراقداريان

مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية

عيد الأضحى المبارك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اتحاد كشاف لبنان هنأ رئيسه وعدداً من قادته على مناصب قيادية

اقرأ ايضا في شباب و كشافة

اتحاد كشاف لبنان هنأ رئيسه وعدداً من قادته على مناصب قيادية
2026-04-12

اتحاد كشاف لبنان هنأ رئيسه وعدداً من قادته على مناصب قيادية

انتخب القائد علي حمد عضواً في الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي

2026-04-12

اتحاد كشاف لبنان هنأ رئيسه وعدداً من قادته على مناصب قيادية

انتخب القائد علي حمد عضواً في الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي

لقاء التضامن الكشفي في القاهرة أدان الاعتداءات
2026-04-12

لقاء التضامن الكشفي في القاهرة أدان الاعتداءات

"لقاء التضامن الكشفي" ضم حضوريا وافتراضيا رؤساء الجمعيات الكشفية العربية

2026-04-12

لقاء التضامن الكشفي في القاهرة أدان الاعتداءات

"لقاء التضامن الكشفي" ضم حضوريا وافتراضيا رؤساء الجمعيات الكشفية العربية

إطلاق "سلسلة اللقاءات الاستشارية الشبابية تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للشباب ٢٠٢٦-٢٠٣٠"
2026-02-12

إطلاق "سلسلة اللقاءات الاستشارية الشبابية تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للشباب ٢٠٢٦-٢٠٣٠"

بحضور الوزراء بايراقداريان وكرامي وشحادة ورئيس الجامعة اللبنانية

2026-02-12

إطلاق "سلسلة اللقاءات الاستشارية الشبابية تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للشباب ٢٠٢٦-٢٠٣٠"

بحضور الوزراء بايراقداريان وكرامي وشحادة ورئيس الجامعة اللبنانية

اخترنا لك
اتحاد كشاف لبنان هنأ رئيسه وعدداً من قادته على مناصب قيادية
2026-04-12
لقاء التضامن الكشفي في القاهرة أدان الاعتداءات
2026-04-12
إطلاق "سلسلة اللقاءات الاستشارية الشبابية تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للشباب ٢٠٢٦-٢٠٣٠"
2026-02-12
الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب عقد مؤتمره السنوي: مسار متجدد للتطوير
2026-02-05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026