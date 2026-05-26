وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا

بادرت بايراقداريان الى تقديم هدايا لنحو 500 من الفتية والفتيات من العائلات النازحة

قامت وزيرة والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، الثلاثاء، بزيارة الى مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في ، لمعايدة أهلنا النازحين، في مناسبة عيد الأضحى المبارك.



وبادرت بايراقداريان الى تقديم هدايا لنحو 500 من الفتية والفتيات من العائلات النازحة المقيمة في المدينة الرياضية، في لفتة رمزية، للمعايدة بالأضحى. وبادرت بايراقداريان الى تقديم هدايا لنحو 500 من الفتية والفتيات من العائلات النازحة المقيمة في المدينة الرياضية، في لفتة رمزية، للمعايدة بالأضحى.



وتحدثت بايراقداريان إلى الفتية والفتيات، فقالت "في عيد الأضحى المبارك، أردنا أن نكون إلى جانب الأطفال، لأن فرحة تبدأ من ابتسامتهم". وتحدثت بايراقداريان إلى الفتية والفتيات، فقالت "في عيد الأضحى المبارك، أردنا أن نكون إلى جانب الأطفال، لأن فرحة تبدأ من ابتسامتهم".



وقالت "وجودنا اليوم في مدينة كميل شمعون الرياضية ليس مجرد توزيع هدايا، بل رسالة محبة وأمل، ورسالة تؤكد أن الدولة يجب أن تبقى قريبة من ناسها، وخاصة من الأطفال والشباب". وقالت "وجودنا اليوم في مدينة كميل شمعون الرياضية ليس مجرد توزيع هدايا، بل رسالة محبة وأمل، ورسالة تؤكد أن الدولة يجب أن تبقى قريبة من ناسها، وخاصة من الأطفال والشباب".



وأضافت "العيد مناسبة للتضامن والتلاقي، ولبنان رغم كل التحديات لا يزال قادراً على أن يصنع الفرح وأن يتمسّك بقيمه الإنسانية والوطنية، ومن موقعنا في وزارة الشباب والرياضة، سنبقى نعمل لكي تكون المساحات الرياضية والشبابية أماكن جامعة للحياة والفرح والانتماء". وأضافت "العيد مناسبة للتضامن والتلاقي، ولبنان رغم كل التحديات لا يزال قادراً على أن يصنع الفرح وأن يتمسّك بقيمه الإنسانية والوطنية، ومن موقعنا في وزارة الشباب والرياضة، سنبقى نعمل لكي تكون المساحات الرياضية والشبابية أماكن جامعة للحياة والفرح والانتماء".



وشارك في الجولة وتوزيع الهدايا وتنظيم المناسبة، ثلّة من الكشافة من عدد من الجمعيات الكشفية ، تقدمتهم السيدة فايزة قنبر، مفوض عام اتحاد كشاف رئيس لجنة ادارة الكوارث في ، والقائد هيثم شرف، منسق ادارة كوارث منطقة بيروت، في تعبير رمزي عن وحدة شباب لبنان من كل المناطق والطوائف. وشارك في الجولة وتوزيع الهدايا وتنظيم المناسبة، ثلّة من الكشافة من عدد من الجمعيات الكشفية ، تقدمتهم السيدة فايزة قنبر، مفوض عام اتحاد كشاف رئيس لجنة ادارة الكوارث في ، والقائد هيثم شرف، منسق ادارة كوارث منطقة بيروت، في تعبير رمزي عن وحدة شباب لبنان من كل المناطق والطوائف.



كما شارك في التنظيم وتوزيع الهدايا قطاع الناشئين والشباب في الصليب الأحمر اللبناني ممثلاً بعدد من المتطوعات والمتطوعين. كما شارك في التنظيم وتوزيع الهدايا قطاع الناشئين والشباب في الصليب الأحمر اللبناني ممثلاً بعدد من المتطوعات والمتطوعين.