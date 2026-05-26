وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا

قامت وزيرة الشباب
والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، اليوم
الثلاثاء، بزيارة الى مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت
، لمعايدة أهلنا النازحين، في مناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبادرت بايراقداريان الى تقديم هدايا لنحو 500 من الفتية والفتيات من العائلات النازحة المقيمة في المدينة الرياضية، في لفتة رمزية، للمعايدة بالأضحى.
وتحدثت بايراقداريان إلى الفتية والفتيات، فقالت "في عيد الأضحى المبارك، أردنا أن نكون إلى جانب الأطفال، لأن فرحة العيد
تبدأ من ابتسامتهم".
وقالت "وجودنا اليوم في مدينة كميل شمعون الرياضية ليس مجرد توزيع هدايا، بل رسالة محبة وأمل، ورسالة تؤكد أن الدولة يجب أن تبقى قريبة من ناسها، وخاصة من الأطفال والشباب".
وأضافت "العيد مناسبة للتضامن والتلاقي، ولبنان رغم كل التحديات لا يزال قادراً على أن يصنع الفرح وأن يتمسّك بقيمه الإنسانية والوطنية، ومن موقعنا في وزارة الشباب والرياضة، سنبقى نعمل لكي تكون المساحات الرياضية والشبابية أماكن جامعة للحياة والفرح والانتماء".
وشارك في الجولة وتوزيع الهدايا وتنظيم المناسبة، ثلّة من الكشافة من عدد من الجمعيات الكشفية اللبنانية
، تقدمتهم السيدة فايزة قنبر، مفوض عام اتحاد كشاف لبنان
رئيس لجنة ادارة الكوارث في الاتحاد
، والقائد هيثم شرف، منسق ادارة كوارث منطقة بيروت، في تعبير رمزي عن وحدة شباب لبنان من كل المناطق والطوائف.
كما شارك في التنظيم وتوزيع الهدايا قطاع الناشئين والشباب في الصليب الأحمر اللبناني ممثلاً بعدد من المتطوعات والمتطوعين.
ورافق بايراقداريان في جولتها، رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الدكتور ناجي حمود، ورئيس مصلحة الشباب في الوزارة حسن شرارة، المنظمة لهذه المبادرة، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة زكريا شرارة، ورئيس دائرة العلاقات العامة بالإنابة في الوزارة سينتيا معلوف، والسيدة ريتا رزق من مكتب الوزيرة، وموظفي مصلحة الشباب حيدر قليط ومحمد الشمعة وإدغار بلان.