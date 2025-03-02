وزيرة الشباب والرياضة مثّلت الرئيس سلام في السفارة الفرنسية

في حفل أقيم في مناسبة اختتام ورشة شبابية حول المواطنة

مثلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام في حفل أقيم في مناسبة اختتام ورشة شبابية حول المواطنة، نظمتها جمعية التنمية للإنسان والبيئة "DPNA" بإشراف سفارة فرنسا في لبنان.

وبينما جدد السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو التزام بلاده تجاه لبنان عموماً وشبابه خصوصاً، نقلت الوزيرة بايراقداريان في كلمتها منظور الرئيس سلام ووزارة الشباب والرياضة الى مستقبل لبنان وشبابه، مؤكدة الحرص على منحهم الثقة بمستقبل واعد، لا يُجبرهم على البحث خارج الوطن، عما يتوجب على دولتهم أن تؤمنه لهم من مستلزمات الحياة والمستقبل في بلدهم.







