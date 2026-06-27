عاجل
التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطلع: دوي الانفجارات ناجم عن سقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات في قرية طاهروي بمحافظة سيريك
التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطلع: دوي الانفجارات ناجم عن سقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات في قرية طاهروي بمحافظة سيريك
اكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي يشن ضربات في منطقة مضيق هرمز
اكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي يشن ضربات في منطقة مضيق هرمز
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
مراسل الجديد: ترامب اتصل بالرئيس عون وقدم له التهنئة باتفاق الإطار
A-
A+
شباب و كشافة
2026-06-27 | 16:37
مراسل الجديد: ترامب اتصل بالرئيس عون وقدم له التهنئة باتفاق الإطار
مقالات ذات صلة
05:13
بعد "اتفاق الإطار".. اتصال إماراتي بعون
17:15
ترامب يهنئ عون باتفاق الإطار.. ولقاء قريب في واشنطن
16:51
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون اتصالا هاتفيا الرئيس الاميركي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الاطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الاميركية
10:04
مراسل الجديد في واشنطن: من المرتقب ان يتصل الرئيس ترامب بالرئيس عون اليوم
مراسل الجديد: ترامب اتصل بالرئيس عون وقدم له التهنئة باتفاق الإطار
شباب و كشافة
محليات
الجديد:
ترامب
بالرئيس
التهنئة
باتفاق
الإطار
العودة الى الأعلى
وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا
اقرأ ايضا في شباب و كشافة
2026-05-26
وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا
بادرت بايراقداريان الى تقديم هدايا لنحو 500 من الفتية والفتيات من العائلات النازحة
2026-05-26
وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا
بادرت بايراقداريان الى تقديم هدايا لنحو 500 من الفتية والفتيات من العائلات النازحة
اخترنا لك
وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا
2026-05-26
يحدث الآن
كرة القدم
17:46
التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطلع: دوي الانفجارات ناجم عن سقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات في قرية طاهروي بمحافظة سيريك
محليات
17:38
اكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي يشن ضربات في منطقة مضيق هرمز
محليات
17:15
ترامب يهنئ عون باتفاق الإطار.. ولقاء قريب في واشنطن
عربي و دولي
16:57
ترامب: لن نوفر اي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة
زوارنا يقرؤون الآن
13:15
مصدر رسمي للجديد: ترقّب لإعلان أميركي يتضمن ضمانات وتعهدات كبيرة للبنان تشمل دعم الجيش وإعادة الإعمار وعودة النازحين
2026-06-25
مصادر دبلوماسية لـ"الجديد" : المفاوضات ستستكمل الجمعة وهي تستغرق وقتاً اطول وتتطلب يوماً اضافياً
2026-06-26
هل ترتفع تعرفة الكهرباء؟
2026-05-04
الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات بصواريخ ومسيرات قادمة من إيران
2026-06-23
مفاجأة إسرائيلية في واشنطن.. خرائط انسحاب من جنوب لبنان!
2026-06-08
الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:29
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2026
13:27
النشرة الجوية 27-06-2026
2026-06-26
توقيع اطار عمل مشترك بين لبنان واسرائيل
2026-06-26
مقدمة النشرة المسائية 26-06-2026
2026-06-26
النشرة الجوية 26-06-2026
2026-06-26
إختتام الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل.. وتوقيع؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:10
واشنطن تنشر نص الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان
محليات
03:10
واشنطن تنشر نص الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان
محليات
03:59
تجمع العشائر العربية: نحذر من التعرض للسرايا الحكومية
محليات
03:59
تجمع العشائر العربية: نحذر من التعرض للسرايا الحكومية
محليات
01:18
معاريف: قريباً "خط ساخن" بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟
محليات
01:18
معاريف: قريباً "خط ساخن" بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟
محليات
04:35
"انتصار للبنان".. نائب يعلق على الاتفاق
محليات
04:35
"انتصار للبنان".. نائب يعلق على الاتفاق
فن
06:33
هادي أسود في المستشفى بعد حادث مروّع.. وإلغاء حفلاته حتى إشعار آخر
فن
06:33
هادي أسود في المستشفى بعد حادث مروّع.. وإلغاء حفلاته حتى إشعار آخر
محليات
06:44
بري: إنها الفتنة!
محليات
06:44
بري: إنها الفتنة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026