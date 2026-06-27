مراسل الجديد: ترامب اتصل بالرئيس عون وقدم له التهنئة باتفاق الإطار

التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطلع: دوي الانفجارات ناجم عن سقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات في قرية طاهروي بمحافظة سيريك

التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطلع: دوي الانفجارات ناجم عن سقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات في قرية طاهروي بمحافظة سيريك