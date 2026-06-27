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مراسل الجديد: ترامب اتصل بالرئيس عون وقدم له التهنئة باتفاق الإطار

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مراسل الجديد: ترامب اتصل بالرئيس عون وقدم له التهنئة باتفاق الإطار
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شباب و كشافة

2026-06-27 | 16:37
مراسل الجديد: ترامب اتصل بالرئيس عون وقدم له التهنئة باتفاق الإطار

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وزيرة الشباب والرياضة عايدت الاولاد في المدينة الرياضية لمناسبة عيد الاضحى وقدمت لهم هدايا

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