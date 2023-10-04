حدث غير مسبوق .. "مؤثر شهير" يرعى نادي في الـNBA

سيكون للنادي راعٍ جديد لموسم الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة

سيكون لنادي شارلوت هورنتس راعٍ جديد على قميصه لموسم الدوري الاميركي للمحترفين المقبل لكرة السلة، وستكون المرة الأولى التي يقوم فيها أحد المؤثرين بدور الراعي الرئيسي لامتياز في هذا الدوري، في اتفاق غير مسبوق في مسابقة تعد مرجعاً في جميع أنحاء العالم.

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وتعتبر الصفقة أول خطوة كبيرة من قبل الإدارة الجديدة لنادي شارلوت هورنتس، الذي لم يعد مملوكاً لمايكل جوردان، إذ تولى ريك شنال وجابي بلوتكين مسؤولية الامتياز.

وظل شارلوت هورنتس راكداً لسبع سنوات دون أن يتمكن من التأهل الى الأدوار المتقدمة، حيث لم يفز في مباراة فاصلة في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين منذ أكثر من عقدين.











