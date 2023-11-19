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فيديو - النجم الأميركي يفاجيء الجميع بالكوفية الفلسطينية

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فيديو - النجم الأميركي يفاجيء الجميع بالكوفية الفلسطينية
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كرة السلة

2023-11-19 | 13:05
فيديو - النجم الأميركي يفاجيء الجميع بالكوفية الفلسطينية

بعد انتهاء المباراة ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (NBA)

بعد انتهاء المباراة ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (NBA) الى فوز دالاس مافريكس على ميلووكي باكس (132-125)، وتسجيل النجم الأميركي كايري إيرفينغ 39 نقطة وست تمريرات حاسمة، فاجأ الجميع بالشكل الذي ظهر عليه في المؤتمر الصحفي.
فقد أطلّ إيرفينغ في المؤتمر وهو يضع الكوفية الفلسطينية على رأسه، ولكن دون أن يبدي أي موقف سياسي مباشر، حيث تحدث حصراً عن المباراة ونتيجتها.
وبدا واضحاً أن اللاعب أراد الاعلان عن دعمه لفلسطين وحصار غزة من خلال ارتداء الكوفية، مع العلم أن ناديه هو من الأندية التي أظهرت دعمها لإسرائيل عدوانها في السابع من أكتوبر الماضي.
 
فيديو - النجم الأميركي يفاجيء الجميع بالكوفية الفلسطينية

رياضة

كرة السلة

الدوري الأميركي للمحترفين

NBA

دالاس مافريكس

ميلووكي باكس

كايري إيرفينغ

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فيديو - مباراة في الـNBA تتحول الى معركة بالأيدي

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