فيديو - النجم الأميركي يفاجيء الجميع بالكوفية الفلسطينية

El jugador de baloncesto australiano-estadounidense Kyrie Irving luce con la keffiyeh palestina en solidaridad con el pueblo palestino en Gaza. pic.twitter.com/5CVpVZCLTG — Palestina Hoy (@HoyPalestina) November 19, 2023

بعد انتهاء المباراة ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (NBA) الى فوز دالاس مافريكس على ميلووكي باكس (132-125)، وتسجيل النجم الأميركي كايري إيرفينغ 39 نقطة وست تمريرات حاسمة، فاجأ الجميع بالشكل الذي ظهر عليه في المؤتمر الصحفي.فقد أطلّ إيرفينغ في المؤتمر وهو يضع الكوفية الفلسطينية على رأسه، ولكن دون أن يبدي أي موقف سياسي مباشر، حيث تحدث حصراً عن المباراة ونتيجتها.وبدا واضحاً أن اللاعب أراد الاعلان عن دعمه لفلسطين وحصار غزة من خلال ارتداء الكوفية، مع العلم أن ناديه هو من الأندية التي أظهرت دعمها لإسرائيل عدوانها في السابع من أكتوبر الماضي.