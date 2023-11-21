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بالفيديو - مشجع لايكرز يُصاب ويخسر 55 ألف دولار

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بالفيديو - مشجع لايكرز يُصاب ويخسر 55 ألف دولار
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كرة السلة

2023-11-21 | 04:35
بالفيديو - مشجع لايكرز يُصاب ويخسر 55 ألف دولار

أثناء محاولته التسديد من منتصف الملعب

أصيب أحد مشجعي لوس أنجلوس لايكرز، أثناء محاولته التسديد من منتصف الملعب، كجزء من مسابقة خلال مباراة الأحد التي انتهت الى فوز اللايكرز (105-104) على ضيفه هيوستن روكتس، في الدوري الاميركي للمحترفين (NBA)،كما تعرّض لإصابة في أسفل الساق أثناء محاولته.

وكان المشجّع، ويدعى أنتوني، يحاول الفوز بمبلغ 55 ألف دولار كجزء من عرض ترويجي مع MGM Rewards، ولم تكن تسديدته بعيدة عن السلة، وعندما حاول إبطاء سرعته وإيقاف زخمه عن المحاولة الاولى، سقط على الأرض وأمسك بأسفل ساقه متألماً، وكافح للنهوض، لكن اصابته منعته من الاستمرار.

 

بالفيديو - مشجع لايكرز يُصاب ويخسر 55 ألف دولار

رياضة

كرة السلة

لوس أنجلوس لايكرز

هيوستن روكتس

الدوري الاميركي للمحترفين

NBA

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